Izquierdo pide el voto para el PAR alegando que es el único que "seguirá trabajando" por Aragón tras apagarse el foco
El candidato del Partido Aragonés (PAR) en las elecciones autonómicas del 8-F, Alberto Izquierdo, ha reivindicado este viernes el voto para su formación alegando que es la "única" que "seguirá" trabajando por Aragón "cuando se apaguen los focos", en contraposición con los partidos de ámbito nacional y en una crítica velada a la presencia de líderes nacionales para el cierre de campaña.
Izquierdo ha cerrado la campaña con un mitin en la ciudad de Teruel, donde ha subrayado que el PAR es el único partido que queda después de que los líderes nacionales hayan acudido a hacerse la "foto". "Hoy no está Santiago Abascal, ni Pedro Sánchez, ni Alberto Núñez Feijóo. Ya no hay nadie en Teruel. Solo quedamos los del Partido Aragonés, los que vamos a seguir trabajando por esta tierra cuando se apaguen los focos", ha incidido.
Izquierdo ha subrayado que el PAR no es que sea "mejor ni peor que nadie", pero sí que es un partido "preocupado por los problemas" de Aragón y por buscar "soluciones reales".
Recuerda que el domingo "no se vota" a Sánchez o Abascal
Asimismo ha recordado que este domingo "no se vota si Sánchez se queda o se va, ni se vota a Abascal", sino que "toca elegir al presidente del Gobierno de Aragón". "Queremos que Aragón se decida en Aragón y que esta tierra sea una tierra de acuerdo, pacto y entendimiento", ha sostenido.
También ha vuelto a cargar contra Teruel Existe-Aragón Existe y ha vuelto a pedir explicaciones por las adjudicaciones de contratos menores a la empresa de la que es socio el candidato de esa formación, Tomás Guitarte, y su mujer. "Pedimos explicaciones porque creemos que tenemos que pedirlas", ha insistido.
Además, ha defendido que Aragón tenga "una hacienda propia", alegando que la región tiene derecho a ello, al igual que Navarra, porque así lo permite el "derecho foral" de Aragón. "Nuestro derecho foral nos permite negociar de manera bilateral", ha advertido. Por ello, ha exigido que el Gobierno de Aragón no negocie la financiación autonómica "de manera multilateral", pues, a su juicio, así "toca menos" a la comunidad.
