Izquierdo pide el voto para el PAR alegando que es el único que "seguirá trabajando" por Aragón tras apagarse el foco

El candidato del Partido Aragonés (PAR) en las elecciones autonómicas del 8-F, Alberto Izquierdo, ha reivindicado este viernes el voto para su formación alegando que es la "única" que "seguirá" trabajando por Aragón "cuando se apaguen los focos", en contraposición con los partidos de ámbito nacional y en una crítica velada a la presencia de líderes nacionales para el cierre de campaña.

Izquierdo ha cerrado la campaña con un mitin en la ciudad de Teruel, donde ha subrayado que el PAR es el único partido que queda después de que los líderes nacionales hayan acudido a hacerse la "foto". "Hoy no está Santiago Abascal, ni Pedro Sánchez, ni Alberto Núñez Feijóo. Ya no hay nadie en Teruel. Solo quedamos los del Partido Aragonés, los que vamos a seguir trabajando por esta tierra cuando se apaguen los focos", ha incidido.

Izquierdo ha subrayado que el PAR no es que sea "mejor ni peor que nadie", pero sí que es un partido "preocupado por los problemas" de Aragón y por buscar "soluciones reales".