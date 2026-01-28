Izquierdo (PAR) insta a que "las decisiones de Aragón se tomen en Aragón"
- Considera que el principal problema de Aragón es la vivienda y propone poner suelo para construcción pública
- El candidato del Partido Aragonés a la Presidencia de Aragón ha sido entrevistado en La Hora de La 1 de TVE
El candidato del Partido Aragonés en las elecciones autonómicas del 8-F, Alberto Izquierdo, ha defendido este miércoles que "las decisiones de Aragón se tomen en Aragón" y que los aragoneses sean "capaces de decidir solos" su futuro y ha criticado que hay partidos que "llevan el mismo lema aquí y en Extremadura o Castilla y León".
"Quiero que los aragoneses piensen en Aragón, que es mejor que decidamos aquí nuestra financiación, la gestión de los recursos, nuestra seguridad, y que no se dejen manipular desde Madrid por los que vienen aquí de vacaciones", ha señalado en una entrevista electoral en La Hora de La 1 en alusión a los partidos de ámbito nacional.
Considera que la vivienda es el principal problema
Para Izquierdo, el principal problema de Aragón es la vivienda, pues ha asegurado que "no existe vivienda pública para más de 47.000 jóvenes aragoneses". Por ello, ha abogado por "crear vivienda a precios asequibles".
El candidato del PAR ha apuntado como medidas para resolver el problema "poner suelo para vivienda pública, establecer medidas correctoras para que se pueda construir vivienda pública, y hacer que esa vivienda sea siempre pública y no termine siendo privada".
Preguntado también por cómo propone el PAR resolver los problemas de cohesión territorial, Izquierdo ha sostenido que "Aragón debe tener un proyecto de país, un proyecto de territorio".
"La igualdad no es el sistema, el sistema es la equidad, hay que ayudar más al que más lo necesita, hay que interconectar Aragón y crear servicios públicos a medida. Hay que hacer microcirugía política, porque no vale lo mismo en Teruel ciudad, que en un pueblo de Teruel", ha incidido.