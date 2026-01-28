Izquierdo (PAR) insta a que "las decisiones de Aragón se tomen en Aragón"

El candidato del Partido Aragonés en las elecciones autonómicas del 8-F, Alberto Izquierdo, ha defendido este miércoles que "las decisiones de Aragón se tomen en Aragón" y que los aragoneses sean "capaces de decidir solos" su futuro y ha criticado que hay partidos que "llevan el mismo lema aquí y en Extremadura o Castilla y León".

"Quiero que los aragoneses piensen en Aragón, que es mejor que decidamos aquí nuestra financiación, la gestión de los recursos, nuestra seguridad, y que no se dejen manipular desde Madrid por los que vienen aquí de vacaciones", ha señalado en una entrevista electoral en La Hora de La 1 en alusión a los partidos de ámbito nacional.