Feijóo cierra la campaña con Azcón en Zaragoza: "Cada voto a Vox beneficia a Sánchez"

El PP pone punto final a su campaña en Aragón disparando contra Vox y contra Sánchez. A 48 horas de que abran los colegios electorales este 8-F, los 'populares' centran su discurso en arañar votos a Vox que frenen su subida y que les pueda acercar a una hipotética mayoría absoluta que parece lejana, según las casas de encuestas.

"El objetivo del PSOE en Aragón es no tener el peor resultado de la historia, no quieren ganar las elecciones, han renunciado", ha asegurado el candidato del PP y presidente de Aragón, Jorge Azcón. "Quieren que no le vaya bien al PP para que le vaya bien a Vox. Cada voto a Vox beneficia a Sánchez y permite que se quede y el populismo sea quien tenga que decir algo en Aragón", ha señalado Azcón en el cierre de su campaña acompañado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "El domingo hay una oportunidad de votar, si estás cabreado con Sánchez, el voto que de verdad le jode es al PP", ha insistido el presidente aragonés elevando el tono.

Un mensaje claro y directo contra Vox que también ha replicado Feijóo instantes antes, que ha acusado a los de Santiago Abascal de "bloquear" y "pinchar las ruedas" a Aragón para frenar su crecimiento. "El enfado no gobierna, gobiernan las mayorías. Hay que poner el cabreo a trabajar. Si votas bloqueo te desahogas cinco minutos, pero no cambia nada. Eso es lo que quiere Sánchez. Si votas PP, cambias cuatro años. El bloqueo provocó que estemos aquí en estas elecciones. Más que nunca hay que votar al PP porque es impulsar Aragón", ha insistido por su parte Feijóo.

Feijóo: "¿Queremos que Sánchez celebre la confusión del resultado?" Pero no se ha quedado ahí la insistencia de Feijóo. "Votemos el domingo pensando en qué queremos que ocurra el lunes. ¿Queremos que el lunes Sánchez celebre la confusión del resultado? O queremos que el lunes se tenga claro que Aragón ha dicho basta a Sánchez. Yo quiero ese Aragón, el vuestro", ha insistido pidiendo el voto por su formación frente a la de Abascal. En la misma línea se ha expresado previamente la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. "Este domingo es un día muy importante, decidimos algo muy simple: o seguimos avanzando o volvemos al bloqueo", ha asegurado antes de dar paso a Azcón y Feijóo. Las críticas a Vox no han sido las únicas del mitin, también las ha habido para la otra gran contrincante de Azcón, la candidata del PSOE, Pilar Alegría. "Si tuviéramos que definir la campaña de Alegría con una palabra es la mentira", ha asegurado el del PP. Sánchez cierra campaña con Alegría y llama a la movilización: "El domingo los votos de la ultraderecha van al PP" Àlex Cabrera "La verdad es que a Alegría la campaña se le ha hecho larga no, larguísima. Empezó mintiéndonos desde el principio. Recuerdo que lo primero que hizo fue decir que quería una campaña limpia y a los pocos días dijo que se gobierna como se hace campaña. Justo al final nos enteramos de que habían grabado un audio con el que llamaban a personas mayores y miserablemente intentaban asustarlos diciendo que no íbamos a subir las pensiones. La de la campaña limpia ha terminado la campaña más sucia y asquerosa que se recuerda de la historia", ha asegurado Azcón desde un mitin en el que previamente se ha realizado una actuación musical en la que se ridiculizaba en imágenes a adversarios políticos. Un mitin que, además, ha concluido con la intervención del agitador ultra Vito Quiles, conocido por perseguir a políticos de izquierdas y reventar ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados.