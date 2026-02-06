Feijóo cierra la campaña con Azcón en Zaragoza: "Cada voto a Vox beneficia a Sánchez"
- El líder del PP ha arropado a su candidato en un acto en la capital aragonesa en el cierre de campaña
- El mitin ha estado precedido de una polémica actuación musical que empleaba IA y ridiculizaba a adversarios políticos
El PP pone punto final a su campaña en Aragón disparando contra Vox y contra Sánchez. A 48 horas de que abran los colegios electorales este 8-F, los 'populares' centran su discurso en arañar votos a Vox que frenen su subida y que les pueda acercar a una hipotética mayoría absoluta que parece lejana, según las casas de encuestas.
"El objetivo del PSOE en Aragón es no tener el peor resultado de la historia, no quieren ganar las elecciones, han renunciado", ha asegurado el candidato del PP y presidente de Aragón, Jorge Azcón. "Quieren que no le vaya bien al PP para que le vaya bien a Vox. Cada voto a Vox beneficia a Sánchez y permite que se quede y el populismo sea quien tenga que decir algo en Aragón", ha señalado Azcón en el cierre de su campaña acompañado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "El domingo hay una oportunidad de votar, si estás cabreado con Sánchez, el voto que de verdad le jode es al PP", ha insistido el presidente aragonés elevando el tono.
Un mensaje claro y directo contra Vox que también ha replicado Feijóo instantes antes, que ha acusado a los de Santiago Abascal de "bloquear" y "pinchar las ruedas" a Aragón para frenar su crecimiento. "El enfado no gobierna, gobiernan las mayorías. Hay que poner el cabreo a trabajar. Si votas bloqueo te desahogas cinco minutos, pero no cambia nada. Eso es lo que quiere Sánchez. Si votas PP, cambias cuatro años. El bloqueo provocó que estemos aquí en estas elecciones. Más que nunca hay que votar al PP porque es impulsar Aragón", ha insistido por su parte Feijóo.
Feijóo: "¿Queremos que Sánchez celebre la confusión del resultado?"
Pero no se ha quedado ahí la insistencia de Feijóo. "Votemos el domingo pensando en qué queremos que ocurra el lunes. ¿Queremos que el lunes Sánchez celebre la confusión del resultado? O queremos que el lunes se tenga claro que Aragón ha dicho basta a Sánchez. Yo quiero ese Aragón, el vuestro", ha insistido pidiendo el voto por su formación frente a la de Abascal.
En la misma línea se ha expresado previamente la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. "Este domingo es un día muy importante, decidimos algo muy simple: o seguimos avanzando o volvemos al bloqueo", ha asegurado antes de dar paso a Azcón y Feijóo.
Las críticas a Vox no han sido las únicas del mitin, también las ha habido para la otra gran contrincante de Azcón, la candidata del PSOE, Pilar Alegría. "Si tuviéramos que definir la campaña de Alegría con una palabra es la mentira", ha asegurado el del PP.
"La verdad es que a Alegría la campaña se le ha hecho larga no, larguísima. Empezó mintiéndonos desde el principio. Recuerdo que lo primero que hizo fue decir que quería una campaña limpia y a los pocos días dijo que se gobierna como se hace campaña. Justo al final nos enteramos de que habían grabado un audio con el que llamaban a personas mayores y miserablemente intentaban asustarlos diciendo que no íbamos a subir las pensiones. La de la campaña limpia ha terminado la campaña más sucia y asquerosa que se recuerda de la historia", ha asegurado Azcón desde un mitin en el que previamente se ha realizado una actuación musical en la que se ridiculizaba en imágenes a adversarios políticos. Un mitin que, además, ha concluido con la intervención del agitador ultra Vito Quiles, conocido por perseguir a políticos de izquierdas y reventar ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados.
Azcón llama "mentirosa" a Alegría
Para Azcón, "una mentirosa no puede dirigir" Aragón. "Lo conocido estos últimos días de campaña inhabilita a Pilar Alegría para gobernar. Lo que ha hecho el PSOE con las mujeres es vomitivo. El PSOE es el partido de Ábalos, de Tito Berni y de tantos acosadores sexuales que han utilizado a las mujeres como mercancía", ha continuado.
"La propia Alegría ha mentido cuando quedó amigablemente con alguien señalado por ser un acosador sexual", ha insistido en alusión a Paco Salazar, el exdiputado socialista que dimitió en julio cuando iba a ser nombrado secretario de Organización del PSOE tras unas denuncias por acoso. "Hoy hemos leído que además de ser un acosador parece que Alegría le ha contratado en esta campaña para que le asesore, no hay límites, todo vale para el PSOE", ha añadido, a pesar de que desde Ferraz ya han desmentido esta información periodística publicada este viernes por 'ABC'. "Esto el domingo también se vota, vamos a votar por Aragón", ha pedido Azcón.
Y para cerrar la campaña, Azcón ha vuelto a recurrir al sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno y pactado con ERC, que defiende Alegría. "A la izquierda esta campaña se le ha llenado la boca hablando de servicios públicos. La mayor amenaza que tienen la sanidad, educación o servicios sociales es el modelo de financiación que propone el PSOE", ha expresado el 'popular'.
"Todos los aragoneses tienen que estar de acuerdo, si está en riesgo la sanidad, educación o políticas sociales, es por el modelo del PSOE pactado con el independentismo. Alegría puede venir a arrodillarse ante los independentistas, puede seguir dispuesta a humillarse ante Sánchez, pero los aragoneses no y el PP de Aragón tampoco se va a arrodillar ni humillar", ha zanjado el presidente del PP.