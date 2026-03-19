Thibaut Courtois sufre una lesión muscular en el cuádriceps derecho: mes y medio de baja

El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, sufre una lesión muscular en el cuádriceps derecho, según ha confirmado el club en un comunicado. Los servicios médicos hablan de "pendiente de evolución", pero por el tipo de lesión le tendrá aproximadamente mes y medio de baja.

Courtois se lesionó durante el partido del pasado martes contra el Manchester City, pero al descanso tuvo que ser sustituido por el ucraniano Andry Lunin. Se perderá seguro el derbi contra el Atlético de Madrid, primer compromiso serio después de lograr el pase a cuartos de final.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho”, reza el escueto comunicado, en el que no se especifica tiempo de baja.

Pero, según ha podido saber TVE, los galenos madridistas estiman en torno a mes y medio fuera de los campos. Eso incluye el próximo derbi liguero contra el Atlético de Madrid en casa, aunque después viene un parón de selecciones que reduciría el impacto de su baja.

RCD Mallorca, Girona, Alavés y Betis son los próximos compromisos ligueros del Madrid a lo largo del mes de abril. Entre medias está la eliminatoria de cuartos de final de la Champions contra el Bayern Múnich. Aunque la rehabilitación lograra acortar los plazos, parece improbable que llegara a tiempo para Europa.

Un contratiempo más para el técnico Álvaro Arbeloa, aunque podría recibir una buena noticia con el regreso a la convocatoria de Jude Bellingham, quien a última hora no fue incluido ni en el banquillo del Madrid contra el City en Manchester. Se uniría a Álvaro Carreras y Raúl Asencio. Después del parón de selecciones también podría regresar el central brasileño Éder Militao, que alterna una parte del trabajo con el grupo y otra parte individual.