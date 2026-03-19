Tres de tres: los cuartos de final de la Champions confirman la revancha española frente a la Premier League
- Real Madrid, FC Barcelona y Atlético dejan en la cuneta a sus tres rivales ingleses; el PSG elimina al Chelsea
- De los seis que pasaron a octavos de final, tan sólo Liverpool y Arsenal permanecen en el cuadro
Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid siguen adelante en la Champions League y acceden a cuartos de final, es decir, entre los ocho mejores. Les queda por delante un duro camino, además de un enfrentamiento directo entre los últimos, pero al menos este jueves amanecen con la satisfacción de haber cumplido una particular revancha: los tres han eliminado a equipos ingleses.
Manchester City, Newcastle y Tottenham fueron los tres eliminados por los equipos españoles. A estos clubes de la Premier League se suma la eliminación del Chelsea por el PSG, en una eliminatoria que supuso la revancha de la pasada final del Mundial de Clubes en EE.UU.
Cabe decir que de los tres el que peor lo tenía era el Madrid, porque el Newcastle y, sobre todo, el Tottenham eran rivales perfectamente accesibles para Barça y Atlético dada la situación en la competición doméstica. El duelo entre los culés y las 'urracas' era también el más desequilibrado a priori y se cumplieron los pronósticos con creces: 7-2 en el Camp Nou.
Estos dos rivales ya se enfrentaron en la fase liga y el Barça venció en St. James' Park por 1-2. Fue la única victoria de un equipo español sobre uno inglés en toda la fase regular. Durante las ocho jornadas los equipos de la Premier sonrojaron a los españoles y sólo los azulgrana evitaron el pleno.
El propio equipo entrenado por Hansi Flick cayó en su visita al Chelsea por 3-0 y aún así acabó siendo el único de nuestra liga clasificado en el codiciado 'top 8'. Athletic Club y Villarreal se despidieron de las eliminatorias, mientras que Real Madrid y Atlético tuvieron que jugar la repesca después de haber estado hasta la séptima jornada entre los ocho primeros.
El 'gen Champions' de los españoles
Situación que contrastaba con la de los equipos de la Premier, que clasificaron a cinco entre los del 'top 8' y sólo el Newcastle se vio obligado a jugar repesca, que luego ganaría frente al Qarabag: seis de seis en octavos. Un 6-3 frente a España que, a priori, se presentaba a ojos del mundo como una muestra de la mayor competitividad de su liga frente a la nuestra.
Pero con lo que no contaban era con el 'gen Champions' que caracteriza a los tres grandes de España cuando les toca competir en Europa. El Madrid es el 'rey' del continente con 15 títulos, que sumados a los del Barça (5) superan a todos los ingleses juntos (15).
El que más atesora es el Liverpool (6), el otro superviviente inglés entre los ocho mejores junto al Arsenal de Mikel Arteta. Los 'gunners' no tienen aún la Champions en sus vitrina, pero llegan a la antepenúltima ronda con la vitola de ser el equipo que mejor juega en toda Europa, con permiso del PSG de Luis Enrique, el defensor del título.
Los ingleses serían, en caso de confirmar su condición de favoritos, los rivales de Barça o Atlético en semifinales, mientras que los franceses lo serían, si ganan al Liverpool, del Madrid en caso de que los blancos superen su eliminatoria contra el Bayern Múnich. Los aficionados merengues tienen motivos para pensar que su lado del cuadro es el más duro, pero lo cierto es que esto es la Champions y estamos en cuartos, ninguna eliminatoria es fácil. Es el verdadero 'top 8'.