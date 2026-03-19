Tres de tres: los cuartos de final de la Champions confirman la revancha española frente a la Premier League

Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid siguen adelante en la Champions League y acceden a cuartos de final, es decir, entre los ocho mejores. Les queda por delante un duro camino, además de un enfrentamiento directo entre los últimos, pero al menos este jueves amanecen con la satisfacción de haber cumplido una particular revancha: los tres han eliminado a equipos ingleses.

Manchester City, Newcastle y Tottenham fueron los tres eliminados por los equipos españoles. A estos clubes de la Premier League se suma la eliminación del Chelsea por el PSG, en una eliminatoria que supuso la revancha de la pasada final del Mundial de Clubes en EE.UU.

Cabe decir que de los tres el que peor lo tenía era el Madrid, porque el Newcastle y, sobre todo, el Tottenham eran rivales perfectamente accesibles para Barça y Atlético dada la situación en la competición doméstica. El duelo entre los culés y las 'urracas' era también el más desequilibrado a priori y se cumplieron los pronósticos con creces: 7-2 en el Camp Nou.

Estos dos rivales ya se enfrentaron en la fase liga y el Barça venció en St. James' Park por 1-2. Fue la única victoria de un equipo español sobre uno inglés en toda la fase regular. Durante las ocho jornadas los equipos de la Premier sonrojaron a los españoles y sólo los azulgrana evitaron el pleno.

El propio equipo entrenado por Hansi Flick cayó en su visita al Chelsea por 3-0 y aún así acabó siendo el único de nuestra liga clasificado en el codiciado 'top 8'. Athletic Club y Villarreal se despidieron de las eliminatorias, mientras que Real Madrid y Atlético tuvieron que jugar la repesca después de haber estado hasta la séptima jornada entre los ocho primeros.