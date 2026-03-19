Escribano renuncia a la fusión con Indra después de que el Gobierno señalara un conflicto de intereses

La compañía Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha anunciado que se retira de la operación que negociaba para fusionarse con Indra, después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiera paralizar la transacción hasta que se resolvieran los conflictos de intereses detectados.

"No se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación", afirma el escrito de EM&E, según el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por Indra, que se desploma un 17% en Bolsa.

La multinacional tecnológica, que está participada en un 28% por el Estado a través de la SEPI, ha dado por concluido el proceso de análisis de la fusión, cuestionada por involucrar a la empresa familiar del presidente, Ángel Escribano. De hecho, actualmente EM&E está dirigida por su hermano, Javier, quien a su vez también está sentado en el consejo de administración de Indra.