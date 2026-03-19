Escribano renuncia a la fusión con Indra después de que el Gobierno señalara un conflicto de intereses
- Indra se desploma un 17% en Bolsa tras la comunicación a la CNMV
- La SEPI expresó su "preocupación" por que se adquiriera la empresa familiar del presidente
La compañía Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha anunciado que se retira de la operación que negociaba para fusionarse con Indra, después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiera paralizar la transacción hasta que se resolvieran los conflictos de intereses detectados.
"No se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación", afirma el escrito de EM&E, según el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por Indra, que se desploma un 17% en Bolsa.
La multinacional tecnológica, que está participada en un 28% por el Estado a través de la SEPI, ha dado por concluido el proceso de análisis de la fusión, cuestionada por involucrar a la empresa familiar del presidente, Ángel Escribano. De hecho, actualmente EM&E está dirigida por su hermano, Javier, quien a su vez también está sentado en el consejo de administración de Indra.
Montero asegura que el Gobierno desconocía la operación
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha referido a este asunto este jueves por la mañana, en la primera edición de Los Desayunos de RTVE y la Agencia EFE, y ha asegurado que el Gobierno desconocía que la tecnológica explorara una operación con EM&E. "El nombramiento de Escribano no estaba relacionado con la otra empresa. No conocíamos este conflicto de intereses cuando se nombró", ha señalado, y ha rechazado que pudiera llevarse a cabo en estas condiciones.
Después de que la SEPI expresara su "preocupación" por el conflicto de intereses, fuentes cercanas al presidente de Indra aclararon que no tenía intención de marcharse y que tampoco se le había instado a dimitir. El pasado mes de junio, Escribano fue ratificado por el 98,49% de los accionistas. Además, cuenta con el respaldo de fondos de inversión relevantes como Amber o Third Point, que se habían mostrado partidarios de que la fusión con EM&E saliera adelante.
Días antes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había evitado intervenir directamente en la crisis, recordando que la continuidad de la presidencia era una decisión que "corresponde a los órganos de gobierno de la empresa", donde sí tiene voz la SEPI, que depende de Montero.