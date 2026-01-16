Indra gestionarÃ¡ los sistemas de venta y control del transporte pÃºblico de Londres por casi 1.000 millones

Indra se ha adjudicado el proyecto para operar los sistemas de venta y control de accesos (conocido como ticketing) de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana, así como su mantenimiento y evolución hasta 2034, por un importe de 524 millones de libras esterlinas (605 millones de euros), ampliable a más de 845 millones de libras (975 millones de euros).

Según ha informado la compañía en un comunicado, el contrato ha sido firmado con Transport for London (TfL) y supone "uno de los mayores de su historia", al contemplar posibles extensiones y opciones hasta 2039.

"Indra se convierte así en socio estratégico y tecnológico de Transport for London para garantizar la operación y la evolución del mayor y más prestigioso sistema de ticketing del mundo, al servicio de una de las redes de transporte público más extensas y complejas del planeta, con más de 8,6 millones de desplazamientos diarios y más de 3.600 millones de viajes al año", ha destacado la compañía.

El grupo español ha explicado que, tras un periodo de transición de casi dos años, será el proveedor único del sistema de ticketing de una red que cubre más de 8.500 autobuses, cerca de 400 estaciones de metro y otras casi 300 correspondientes al Overground, DLR, Elizabeth Line y servicios de tren suburbano, así como 4.000 puntos de venta de tarjetas Oyster, siete centros de atención al cliente y 24 puntos de embarque de ferry.

"Estamos muy orgullosos de convertirnos en el socio tecnológico de Transport for London para un proyecto tan ambicioso y transformador para el transporte de Londres, un referente mundial y líder global en este ámbito y un ejemplo de movilidad innovadora y sostenible para el resto de metrópolis del mundo", ha afirmado el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano.

Controles de acceso, máquinas y terminales de venta Entre los sistemas que habrá de gestionar Indra se encuentran los pasos de control de acceso, validadores, máquinas expendedoras de títulos de transporte, terminales de venta en comercios minoristas, equipos portátiles de inspección, así como toda la infraestructura tecnológica y un back office avanzado que integra funcionalidades clave de ciberseguridad, gestión de datos, generación de informes y coordinación con terceros. El proyecto contempla también la implementación, en colaboración con TfL, de nuevas tecnologías para evolucionar el sistema, hacerlo más eficiente y automatizar procesos clave. "En definitiva, crear conjuntamente la próxima generación del sistema de ticketing para Londres", ha precisado Indra. En este sentido, un hito relevante será abordar, conjuntamente con TfL, la futura implementación del sistema de gestión de cuentas de viajero (Account Based Ticketing-ABT) sobre la Oyster Card, el billete de transporte electrónico en funcionamiento en Londres desde 2003.