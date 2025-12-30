La tecnológica Indra cierra la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones de euros

La empresa tecnológica española Indra ha cerrado la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia. La operación ha costado 725 millones de euros tras el cumplimiento de las condiciones suspensivas previstas en el acuerdo, según han informado este martes ambas compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La adquisición también supone la toma de control de Hisdesat por parte de Indra, la rama de satélites militares de Hispasat. Esta empresa es el principal operador de servicios gubernamentales por satélite en las áreas de defensa, seguridad, inteligencia y asuntos exteriores.

Indra ha detallado, a través de una nota de prensa, que "esta adquisición se enmarca en el plan estratégico Leading the Future". El objetivo de este plan es que la empresa se convierta en uno de los referentes de la industria satelital en España, "con una estrategia verticalmente integrada y una fuerte apuesta por la defensa mediante la consolidación de la sociedad Hisdesat Servicios Estratégicos". Indra también destaca su participación en el programa IRIS2, el futuro sistema europeo de conectividad segura por satélite.

Toma de control de Hisdesat El accionista mayoritario de esta empresa es Hispasat, pero el segundo mayor accionista es la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE), adscrita al Ministerio de Defensa. El Gobierno dio su visto bueno el pasado 16 de diciembre. A pesar de esto, la operación ya había obtenido el respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). También contaban con el beneplácito de los accionistas de Indra y las autorizaciones preceptivas en los distintos países en los que opera la compañía. Este movimiento forma parte de la estrategia de Indra en el sector espacial, uno de los mercados por los que ha apostado la empresa en su giro hacia el sector de la defensa. Es importante recordar que el Ejecutivo concedió un préstamo de 1.011 millones de euros al 0% de interés a Hisdesat para impulsar el programa PAZ2. Esta iniciativa está incluida en los planes del Estado para la modernización militar. El proyecto PAZ2 consta de dos satélites que servirán para potenciar las capacidades de observación de la Tierra que proporciona actualmente el satélite PAZ1. Este lleva en servicio desde el año 2018 y se prevé que su vida útil finalice antes de 2030. Indra confirma su interés por una fusión con la empresa de defensa Escribano y la bolsa reacciona con caídas