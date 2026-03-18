El Gobierno pide frenar la fusión de Indra y Escribano por conflicto de intereses

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ostenta el 28% del capital de Indra, ha remitido una comunicación formal a la compañía tecnológica para expresar su preocupación por la operación con la sociedad Escribano Mechanical & Engineering (EME). El organismo público ha solicitado paralizar el análisis de la transacción hasta que se resuelvan los conflictos de interés detectados.

La SEPI ha traslado a la ejecutiva de Indra su “preocupación” e inquietud por la influencia debido al conflicto de intereses que supone que la compañía adquiera la empresa de su presidente, Ángel Escribano, y que hoy dirige su hermano, Javier, quien también está sentado en el consejo de administración de Indra.

El holding público subraya que la operación no debe utilizarse como una herramienta para solventar dicho conflicto, sino que este debe despejarse por completo antes de adoptar cualquier decisión que sea ventajosa para Indra.