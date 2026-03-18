El Gobierno pide frenar la fusión de Indra y Escribano por conflicto de intereses
- La SEPI exige resolver el conflicto de interés antes de continuar con el análisis de la operación
- Ángel Escribano descarta dimitir al no haber recibido comunicación oficial sobre su relevo
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ostenta el 28% del capital de Indra, ha remitido una comunicación formal a la compañía tecnológica para expresar su preocupación por la operación con la sociedad Escribano Mechanical & Engineering (EME). El organismo público ha solicitado paralizar el análisis de la transacción hasta que se resuelvan los conflictos de interés detectados.
La SEPI ha traslado a la ejecutiva de Indra su “preocupación” e inquietud por la influencia debido al conflicto de intereses que supone que la compañía adquiera la empresa de su presidente, Ángel Escribano, y que hoy dirige su hermano, Javier, quien también está sentado en el consejo de administración de Indra.
El holding público subraya que la operación no debe utilizarse como una herramienta para solventar dicho conflicto, sino que este debe despejarse por completo antes de adoptar cualquier decisión que sea ventajosa para Indra.
Escribano descarta salir
En paralelo a esta tensión institucional, el actual presidente de la firma, Ángel Escribano, no tiene intención de abandonar su cargo. Fuentes cercanas al directivo confirman que no se ha producido ninguna reunión ni comunicación oficial por parte del Ejecutivo o de la propia SEPI instándole a dimitir. El pasado mes de junio, Escribano recibió un respaldo masivo de los accionistas, con un 98,49% de votos a favor de su ratificación.
Además del apoyo del accionariado, el directivo cuenta con el beneplácito de fondos de inversión relevantes como Amber o Third Point, quienes han solicitado explícitamente que la operación con EM&E siga adelante.
Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha evitado intervenir directamente en la crisis, recordando que la continuidad de la presidencia es una decisión que "corresponde a los órganos de gobierno de la empresa".
Esta situación de incertidumbre ha provocado una notable volatilidad en la Bolsa, donde las acciones de Indra han fluctuado intensamente al ritmo de los rumores y los posteriores desmentidos sobre el relevo en la cúpula.