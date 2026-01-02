El Gobierno no ha prohibido los desahucios en Nochebuena con un decreto, prorroga medidas en vigor para hogares vulnerables

Se difunde en redes sociales que el Gobierno ha prohibido los desahucios mediante un decreto publicado el 24 de diciembre, en Nochebuena, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que se trata de un "brutal ataque" del que "no se va a enterar casi nadie". Es engañoso. El decreto publicado en el BOE prorroga medidas aprobadas en 2020 para hogares vulnerables, entre ellas, la suspensión de los desahucios.

"BOE de hoy 24 de diciembre de 2025, Nochebuena. Se publica un decretazo inconstitucional de Pedro Sánchez que directamente atenta contra la propiedad privada al prohibir desahucios", dice un mensaje en X compartido más de 4.000 veces desde el 24 de diciembre. La publicación incluye la fotografía de dos páginas del BOE y un enlace a un vídeo en YouTube.y añade que "no se va a enterar nadie" de esta medida.