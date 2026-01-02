El Gobierno no ha prohibido los desahucios en Nochebuena con un decreto, prorroga medidas en vigor para hogares vulnerables
- El decreto prorroga medidas vigentes desde 2020 en materia de desahucios
Se difunde en redes sociales que el Gobierno ha prohibido los desahucios mediante un decreto publicado el 24 de diciembre, en Nochebuena, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que se trata de un "brutal ataque" del que "no se va a enterar casi nadie". Es engañoso. El decreto publicado en el BOE prorroga medidas aprobadas en 2020 para hogares vulnerables, entre ellas, la suspensión de los desahucios.
"BOE de hoy 24 de diciembre de 2025, Nochebuena. Se publica un decretazo inconstitucional de Pedro Sánchez que directamente atenta contra la propiedad privada al prohibir desahucios", dice un mensaje en X compartido más de 4.000 veces desde el 24 de diciembre. La publicación incluye la fotografía de dos páginas del BOE y un enlace a un vídeo en YouTube.y añade que "no se va a enterar nadie" de esta medida.
El Gobierno ha prorrogado medidas de 2020 para hogares vulnerables
El Gobierno ha prorrogado medidas para hogares vulnerables que ya estaban en vigor, que se aprobaron en marzo de 2020. El real decreto que comparte el mensaje en X es cierto, fue publicado el día 24 diciembre en el Boletín Oficial del Estado tras su aprobación en el Consejo de Ministros del día 23. Puedes ver la presentación de esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo por parte de la ministra portavoz, Elma Sáiz, a partir del minuto 4:49.
En VerificaRTVE hemos consultado con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y nos confirma que el Ejecutivo no ha tomado ninguna medida nueva con respecto a los desahucios. El decreto aprobado tiene como objetivo prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 determinadas medidas: la suspensión del desahucio y lanzamiento de los hogares vulnerables sin una alternativa para vivir, la prohibición del corte de suministros básicos como la luz, el gas natural y el agua, y la prórroga del bono social eléctrico. También se mantienen las compensaciones para los propietarios de las viviendas en las que viven estas personas. Se trata de medidas tomadas en marzo de 2020 como te contamos en RTVE Noticias y que se han ido prorrogando y renovando.
