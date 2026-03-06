Bruselas abre una consulta para que ciudadanos y organizaciones contribuyan a la ley de vivienda asequible
- El formulario online estará disponible hasta el 29 de marzo y se podrá aportar información hasta el 3 de abril
- La Comisión Europea quiere dotar a las autoridades locales de una norma ante la "tensión" y altos precios del mercado
La Comisión Europea ha lanzado este viernes una consulta sobre vivienda asequible para recabar las ideas de los ciudadanos, las entidades locales y las empresas europeas. El formulario estará abierto hasta el 29 de marzo y se podrá aportar información y comentarios hasta el 3 de abril, con el objetivo de contribuir a la futura ley comunitaria.
"Sólo trabajando juntos podremos empezar a cambiar el rumbo de esta crisis", ha declarado en un comunicado el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen.
Quienes estén interesados pueden acceder al formulario través de este enlace.
Una ley para controlar la "tensión" en el mercado
La futura Ley de Vivienda Asequible pretende ser un "marco regulatorio claro y estable" que permita a las Administraciones identificar las zonas de "tensión" en el mercado de la vivienda. "Queremos dar a las autoridades locales las herramientas", ha explicado el comisario de Energía y Vivienda.
Bruselas reconoce que se trata de "la preocupación más urgente para los europeos que viven en ciudades" y que aquellas urbes más grandes y los destinos turísticos son las que "soportan una presión más fuerte".
La normativa incluirá también medidas para garantizar precios asequibles y, en concreto, se ha avanzado una "propuesta legislativa sobre los alquileres de corta duración", como ya se ha desarrollado en España.
La próxima semana, el Parlamento Europeo votará un informe propio sobre cómo atajar la crisis de la vivienda, una materia que, por primera vez, se aborda a nivel comunitario.