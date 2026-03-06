Bruselas abre una consulta para que ciudadanos y organizaciones contribuyan a la ley de vivienda asequible

La Comisión Europea ha lanzado este viernes una consulta sobre vivienda asequible para recabar las ideas de los ciudadanos, las entidades locales y las empresas europeas. El formulario estará abierto hasta el 29 de marzo y se podrá aportar información y comentarios hasta el 3 de abril, con el objetivo de contribuir a la futura ley comunitaria.

"Sólo trabajando juntos podremos empezar a cambiar el rumbo de esta crisis", ha declarado en un comunicado el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen.

Quienes estén interesados pueden acceder al formulario través de este enlace.