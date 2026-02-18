Barcelona lanza una ayuda de 400 euros al alquiler para mayores de 55 años y familias monoparentales

El Ayuntamiento de Barcelona lanzará una nueva ayuda económica al alquiler dirigida a colectivos afectados por la crisis de la vivienda. Se trata de una prestación de hasta 400 euros mensuales para personas mayores de 55 años en situación de vulnerabilidad residencial y para familias monoparentales.

Lo ha anunciado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante una entrevista en La2Cat de RTVE. Según ha explicado, la ayuda se activará bajo el nombre de "escudo social" en materia de vivienda y tiene como objetivo que "la gente que tiene riesgo de quedarse sin casa pueda pagar los alquileres cuando la inversión que realiza la unidad familiar es superior a un tercio de los ingresos", así como ayudar a quienes encuentran dificultades para acceder a una vivienda.

Convocatoria y requisitos La convocatoria se pondrá en marcha el viernes 20 de febrero y cuenta con un presupuesto de seis millones de euros. Estará disponible a través de la página web del Ayuntamiento, de las oficinas municipales de vivienda y mediante los servicios sociales. La ayuda se otorgará por un máximo de 12 meses, con un tope de 400 euros mensuales por unidad de convivencia, y solo para pisos situados en Barcelona cuyo alquiler no supere los 1.100 euros al mes. Cubrirá la parte del alquiler que exceda el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia. Para acceder, los ingresos ponderados no pueden superar los siguientes límites: Personas que viven solas: hasta dos veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC).

Unidades de convivencia: hasta 2,5 veces el IRSC, ponderado por el número de miembros.

Personas con discapacidad o alto grado de dependencia: hasta 3,5 veces el IRSC, también ponderado. El ayuntamiento ha informado que en esta ayuda no se incluyen atrasos en los pagos del alquiler, ni otros gastos como parkings y trasteros. Collboni ha explicado que es complementaria a otras ayudas que ofrece el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, como el Bono Alquiler Joven o las prestaciones de urgencia social.