La compraventa de viviendas cierra 2025 con 714.237 operaciones y marca su mayor cifra en 18 años

El mercado inmobiliario sigue sin tocar techo. En 2025, se vendieron un total de 714.237 viviendas en España, un 11,5% más que el ejercicio anterior, cuando ya se alcanzaron cifras no vistas desde la burbuja. Se trata, de hecho, de la cifra más alta registrada desde 2007, cuando se superaron las 775.000 operaciones.

Se venden más viviendas pese a que son más caras. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado año el precio de la vivienda cerró con un incremento interanual del 13,1%, hasta alcanzar los 2.230 euros por metro cuadrado, el mayor importe registrado en toda la serie histórica de la estadística.

En un contexto marcado por la falta de oferta para atender la creciente demanda, el grueso de las operaciones compraventas fueron de segunda mano (las más numerosas al concentrar más del 78% del total), que aumentaron un 10,3% en el conjunto del año hasta sumar 558.327 operaciones. Por su parte, la vivienda nueva avanzó un 16,1%, hasta las 155.910 rúbricas, su mayor cifra desde el año 2011.

Pese a estos datos, Estadística revela que solo el 6,8% de las viviendas que se transmitieron por compraventa en 2025 eran protegidas (48.371), frente al 93,2% libres.

Y, por regiones, todas las comunidades autónomas registraron aumentos respecto al año anterior. El porcentaje más elevado se dio en Castilla y León (+18,9%), seguido de Castilla-La Mancha (+17,8%) y La Rioja (+16,3%); mientras que los más moderados lo anotaron Navarra (2,2%), Canarias (+4,5%) y la Comunidad de Madrid (+4,8%).