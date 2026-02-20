La compraventa de viviendas cierra 2025 con 714.237 operaciones y marca su mayor cifra en 18 años
- Es un 11,5% más que el ejercicio anterior, cuando ya se alcanzaron cifras no vistas desde la burbuja inmobiliaria
- En un contexto marcado por la falta de oferta, el grueso de las operaciones compraventas fueron de segunda mano
El mercado inmobiliario sigue sin tocar techo. En 2025, se vendieron un total de 714.237 viviendas en España, un 11,5% más que el ejercicio anterior, cuando ya se alcanzaron cifras no vistas desde la burbuja. Se trata, de hecho, de la cifra más alta registrada desde 2007, cuando se superaron las 775.000 operaciones.
Se venden más viviendas pese a que son más caras. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado año el precio de la vivienda cerró con un incremento interanual del 13,1%, hasta alcanzar los 2.230 euros por metro cuadrado, el mayor importe registrado en toda la serie histórica de la estadística.
En un contexto marcado por la falta de oferta para atender la creciente demanda, el grueso de las operaciones compraventas fueron de segunda mano (las más numerosas al concentrar más del 78% del total), que aumentaron un 10,3% en el conjunto del año hasta sumar 558.327 operaciones. Por su parte, la vivienda nueva avanzó un 16,1%, hasta las 155.910 rúbricas, su mayor cifra desde el año 2011.
Pese a estos datos, Estadística revela que solo el 6,8% de las viviendas que se transmitieron por compraventa en 2025 eran protegidas (48.371), frente al 93,2% libres.
Y, por regiones, todas las comunidades autónomas registraron aumentos respecto al año anterior. El porcentaje más elevado se dio en Castilla y León (+18,9%), seguido de Castilla-La Mancha (+17,8%) y La Rioja (+16,3%); mientras que los más moderados lo anotaron Navarra (2,2%), Canarias (+4,5%) y la Comunidad de Madrid (+4,8%).
Un año de altibajos en la compraventa de viviendas
Como ocurrió en 2024, el año 2025 ha estado marcado por la bajada de los tipos de interés, lo que ha impulsado las compraventas. El ejercicio comenzó con subidas del 11% en enero y del 13,9% en febrero, disparándose hasta el 40,6% en marzo. En abril el repunte de operaciones se suavizó al 2,3% y en mayo volvió a crecer a doble dígito, un 39,7%. En junio la subida rozó el 18% y en julio fue del 13,7%.
Estos incrementos se interrumpieron en agosto con una caída del 3,4% tras 13 meses al alza, pero en septiembre se retomó la senda de subidas, con un incremento del 3,8%. En octubre volvieron a caer un 2,5% y en noviembre crecieron un 7,8%.
La senda ascendente se mantuvo a final de año, con diciembre registrando una subida del 7,9%, hasta sumar 54.148 operaciones, la mayor cifra para este mes desde el inicio de la serie en 2007, de acuerdo con los datos publicados este viernes por el INE.
De nuevo, la compraventa de viviendas de segunda mano fue la opción preferida en diciembre, con un 78,4% del total, frente al 21,6% de viviendas nuevas. A su vez, el 93,2% de las viviendas transmitidas por compraventa en diciembre eran libres y el 6,8%, protegidas.