Después de la tempestad llegan los mosquitos: autoridades y expertos, en guardia para controlar su expansión

El arranque del año ha estado marcado en lo meteorológico por una sucesión de borrascas que han dejado a su paso una cantidad inusitada de lluvias. Y a más agua, más mosquitos, como coinciden expertos y autoridades que comienzan ya a prepararse para lo que pueda estar por venir, especialmente cuando comiencen a subir los termómetros y se temple más el ambiente.

Andalucía y Extremadura han sido dos de las comunidades más golpeadas por los últimos temporales y se da la circunstancia de que también son las autonomías con más focos de contagio del virus del Nilo Occidental, una enfermedad potencialmente mortal que ha terminado de consolidarse en el escenario epidemiológico, hasta el punto de convertirse en endémica en determinadas áreas.

Su principal vector de transmisión es el Culex Pipiens, también conocido como mosquito común. Al contrario de lo que ocurre con el mosquito tigre, en esta especie los adultos logran sobrevivir al invierno y pueden sacar partido de un escenario de lluvias abundantes y temperaturas suaves, como explica Inés Martín, científica del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III.

"La acumulación de agua puede dar lugar a criaderos", avisa en declaraciones a RTVE Noticias, para acto seguido enumerar potenciales focos de peligro como pueden ser piscinas no atendidas durante el invierno, terrenos baldíos o inmuebles abandonados.

El científico Jordi Figuerola, de la Estación Biológica de Doñana del CSIC, también da por hecho el "riesgo" de que los mosquitos críen en las próximas semanas en "los lugares donde haya agua encharcada". "Y, como ha llovido mucho, van a ser muchos", señala, matizando no obstante que las temperaturas aún son demasiado bajas y que el principal repunte puede llegar cuando los termómetros se estabilicen por encima de los 20ºC.

Doñana es uno de los tesoros naturales de Andalucía y, dado que el agua es protagonista, tendrá "muchos" mosquitos en los próximos meses. No serán, sin embargo, del tipo transmisor del virus del Nilo, asociado más a zonas de agua dulce o con acumulaciones de lluvias, sino que se trata de Aedes Caspius, una especie de cuyas picaduras deben cuidarse especialmente las personas con pieles sensibles o directamente alérgicas.

Prevenir para no lamentar La portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás, indica que pese a que estas lluvias no han coincidido con la temporada cálida, una combinación que habría disparado el riesgo, sí es necesario controlar la población de mosquitos con larvicidas, siguiendo el ejemplo de las medidas que comenzó a adoptar la Junta de Andalucía en 2024 para combatir la expansión del virus del Nilo. El tren de borrascas se despide tras dejar un récord histórico de lluvias, inundaciones y embalses a rebosar Desde la Junta recalcan que, independientemente de los últimos acontecimientos, Andalucía mantiene de manera "continua" un Programa de Vigilancia y Control Integral que se desarrolla de forma paralela a las iniciativas adoptadas a nivel municipal. La directora del Plan Estratégico Andaluz de Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con Incidencia en Salud, Carolina Sánchez, confirma además una "vigilancia integrada activa" durante todo el año, lo que se traduce, por ejemplo, en la colocación de trampas centinelas en todas las provincias, "incluso durante el invierno". La consigna general parece clara: prevenir para no tener que lamentar más tarde, toda vez que los expertos coinciden en que el momento para controlar la población de mosquitos, sea de la especie que sea, es ahora.