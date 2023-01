Que haya mosquitos en enero es extraño, o al menos así lo era hasta ahora. Los avistamientos de mosquito tigre en estas fechas se han multiplicado en los últimos años, y lo han hecho especialmente en la entrada de este 2023, tras el diciembre más cálido desde que hay registros, según la AEMET.

El mosquito tigre, una especie invasora asentada en España desde 2004, suele tener actividad entre abril y noviembre. El resto del año hiberna en huevos, pero eso ha empezado a cambiar. El proyecto de ciencia ciudadana Mosquito Alert ha llamado la atención sobre su presencia en Barcelona en los primeros días del año, mientras que en el sur del país varios estudios alertan de que algunas poblaciones de este insecto han logrado adaptarse y ya no necesitan hibernar.

A diferencia de Cataluña, donde la situación viene marcada por unas temperaturas más altas de lo habitual en las últimas semanas, en latitudes más meridionales "no es que necesiten un invierno especialmente suave, es que el invierno siempre es lo suficientemente suave para ellos", señala a RTVE.es Roger Eritja, investigador del CSIC y entomólogo de Mosquito Alert.

Para Frederic Bartumeus, ecólogo también del CSIC, "es sorprendente" el avistamiento de mosquitos tigre en estos días del año. "Son observaciones anecdóticas pero consistentes en los últimos años. Los otoños y entradas de invierno más cálidos provocan que las poblaciones de mosquitos, que normalmente tienen el pico en verano, continúan resistiendo y su temporada se alarga un poquito", explicaba en La hora de la 1.

Además del mosquito tigre (Aedes albopictus), originario del sudeste asiático, hay otras especies invasoras con capacidad de transmitir virus, como el Aedes aegypti (mosquito de la fiebre amarilla) o el Aedes japonicus (mosquito del Japón). Expertos como Eritja siguen de cerca al Aedes aegypti, "un vector más eficaz" para enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla . A diferencia del mosquito tigre, asentado en la Península Ibérica, la presencia del aegypti todavía no se ha generalizado, por lo que es especialmente importante erradicarlos a partir de sus primeras detecciones.

"Estos casos son preocupantes porque hasta ahora que llegó el mosquito tigre a España no eran más que una anécdota. Te habías ido al extranjero, te habías infectado, te trataban a la vuelta y ya estaba. Pero ahora la gente vuelve portadora de un virus del que sí que hay un mosquito que es capaz de transmitirlo ", apunta.

Una mayor presencia de mosquitos no solo conlleva más picaduras molestas, sino que eleva el riesgo de transmisión de enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya, la fiebre del Nilo Occidental o la fiebre amarilla . "Puede haber brotes locales. De hecho, en Europa los ha habido ya", explica Eritja. Se refiere a los casos de dengue detectados el verano pasado y en años anteriores, cuando turistas que habían viajado al Caribe, donde había una epidemia en el momento, volvieron contagiados de esta enfermedad.

¿Será lo normal tener mosquitos en invierno?

Ya en 2014, investigadores de la Universidad de Murcia y la Universidad de Zaragoza confirmaban por primera vez la presencia del mosquito tigre en invierno en Europa, concretamente en Murcia. Por lo general, esta especie desaparece a finales de noviembre, cuando se mantiene en los llamados "huevos de resistencia" o hibernantes, programados para no eclosionar hasta la primavera siguiente, aunque esto ya puede haber cambiado en el sur de nuestro país.

La pregunta que se hacen los entomólogos ahora es si esta presencia de mosquitos en los meses más fríos del año es cosa de un invierno más cálido de lo normal, dentro de la variación térmica habitual, o si esta será la nueva normalidad a medida que avance el cambio climático.

Para Eritja, esto último no se podrá saber hasta que hayan pasado años y se pueda analizar la tendencia a largo plazo. Además, advierte, puede ser que las temperaturas sean más altas, y por lo tanto el ambiente sea más propicio para los mosquitos, pero otra consecuencia de la crisis climática en la Península Ibérica es que haya sequías más largas e intensas, lo que puede perjudicar a estas poblaciones. "Igual la temperatura es adecuada para los mosquitos, pero no hay mosquitos porque no han encontrado agua para reproducirse", ejemplifica.

En la misma línea, Bartumeus explica que la temperatura óptima para los mosquitos ronda los 25 grados, por lo que "veranos muy tórridos como los que puedan venir con el cambio climático igual les van peor a los mosquitos".