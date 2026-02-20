Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: clasificación del ski cross freestyle

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 afrontan su recta final. España consiguió este jueves inaugurar el medallero con el oro de Oriol Cardona y el bronce de Ana Alonso en esquí de montaña.

Este viernes no hay participación española, pero sí citas importantes, con especial atención a los deportes de equipo. Las semifinales masculinas de hockey sobre hielo y las femeninas de curling por equipos acaparan el foco de la jornada.