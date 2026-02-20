Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: clasificación del ski cross freestyle
- Sigue la antepenúltima jornada de los Juegos de Invierno con especial atención a los deportes de equipo
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 afrontan su recta final. España consiguió este jueves inaugurar el medallero con el oro de Oriol Cardona y el bronce de Ana Alonso en esquí de montaña.
Este viernes no hay participación española, pero sí citas importantes, con especial atención a los deportes de equipo. Las semifinales masculinas de hockey sobre hielo y las femeninas de curling por equipos acaparan el foco de la jornada.
Juegos Olímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 20 de febrero, en directo
-
9:50
Ahora, a las 10:00 horas, EN DIRECTO, en Teledeporte y RTVE Play, la clasificación del ski cross freestyle, con los comentarios de Felipe Fernández y Rocío Delgado.
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/acrobatico-clasificacion-ski-cross-femenino-jjoo-2026/
-
9:35
Oriol Cardona hizo historia en la jornada de ayer, tras lograr el oro en el sprint del esquí de montaña. El catalán se convirtió en el segundo campeón olímpico de invierno español después de 54 años de espera. Fue 'Paquito' Fernández Ochoa el que tuvo el honor de ser el primer campeón en el slalom en Sapporo 1972.
https://www.rtve.es/deportes/20260219/oriol-cardona-hace-historia-con-su-oro-esqui-montana/16945318.shtml
-
9:23
Os dejamos con la agenda del día y qué podéis ver EN DIRECTO en Teledeporte y RTVE Play.
- 10:00 ESQUÍ ACROBÁTICO. Freestyle. Clasificación Ski Cross (F)
- 10:30 ESQUÍ ACROBÁTICO. Freestyle. Clasificación Aerials (M)
- 10:30 ESQUÍ ACROBÁTICO. Freestyle. Clasificación halfpipe (M)
- 12:00 ESQUÍ ACROBÁTICO. Freestyle. Final Ski Cross (F)
- 13:30 ESQUÍ ACROBÁTICO. Freestyle. Final aerials (M)
- 14:05 CURLING Semifinal: Canadá - Suecia (F)
- 14:15 BIATLÓN. Final 15 km (M)
- 16:30 PATINAJE DE VELOCIDAD. Final 1500 m (F)
- 16:40 HOCKEY HIELO Semifinal: Canadá - Finlandia (M)
- 18:00 BOBSLEIGH. Primera bajada (F)
- 19:05 CURLING (equipos a definir) Bronce (M)
- 19:30 ESQUÍ ACROBÁTICO. Freestyle. Final halfpipe (M)
- 19:50 BOBSLEIGH. Segunda bajada (F)
- 20:15 PATINAJE DE VELOCIDAD. Pista corta. 5000 m (M) y 1500 m (F) Cuartos, semifinales y finales
- 21:10 HOCKEY HIELO EEUU Semifinal: Estados Unidos - Eslovaquia (M)
- 22:45 Milano Cortina en Juegos
-
09:10
Los deportes de equipo cobran protagonismo en las últimas fechas de la cita olímpica. Las semifinales masculinas de hockey sobre hielo y las femeninas de curling por equipos tendrán lugar este viernes. Consulta en este enlace la agenda completa de los eventos que podrán verse por RTVE Play. La jornada comienza a las 09:55h con el esquí acrobático.
-
09:05
Este viernes no tenemos participación española en Milano Cortina 2026, pero sí varias citas de enjundia. En RTVE Play podremos disfrutar de hasta seis finales: la final femenina de ski cross de esquí acrobático, la masculina de 15 km de biatlón, la femenina de 1500 m de patinaje de velocidad, la masculina de halfpipe de esquí acróbático, la de 5000 m masculina y 1500 m femenina de patinaje de velocidad en pista corta.
-
09:00
¡Buenos días! Sean bienvenidos a una nueva jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Llegamos a la antepenúltima fecha de la cita olímpica con la resaca de un jueves muy exitoso para el deporte español. Oriol Cardona (oro) y Ana Alonso (bronce) inauguraron ayer en esquí de montaña el medallero nacional en esta edición.