Pau Gasol sigue los pasos de Coventry y es elegido presidente de la Comisión de Atletas del COI

El exjugador de baloncesto Pau Gasol ha sido elegido presidente de la Comisión de Atletas del COI, órgano que en su día catapultó en el movimiento olímpico a su actual persidental, Kirsty Coventry.

El español, que ya formaba parte de esa comisión desde agosto de 2021, tras los Juegos de Tokio, ha ascendido a ese puesto tras la votación este de los deportistas que compiten en Milano Cortina 2026.

Gasol, que participó en cinco Juegos Olímpicos y ganó la plata en Pekín 2008 y Londres 2012 y el bronce en Río 2016, formará parte desde ahora de la Comisión Ejecutiva del COI como representante de los deportistas y sigue siendo admeás miembro de la Comisión de Ética y la de Coordinación de los Juegos de Los Ángeles 2028, explica la propia institución en un comunicado [en inglés].

"Es un gran momento para asumir la responsabilidad de liderar nuestra comisión. Desde que fui elegido en Tokio en 2021, ha sido un viaje de aprendizaje increíble que estoy deseando continuar", ha afirmado el exjugador tras su elección en Milán, citado por Efe.

El barcelonés, de 45 años, ha considerado que los deportistas tienen "una oportunidad única hasta Los Ángeles 2028 para dar pasos significativos y aprovechar los avances ya logrados". "Se trata de trabajar juntos. Cuanto más fuertes trabajemos juntos, más lograremos. Gracias por el apoyo, y espero con interés lo que podamos hacer juntos", ha añadido el primer español campeón de la NBA, en la que jugó 18 temporadas y que acabó estableciéndose en Estados Unidos.

Pau Gasol sucede al frente de la Comisión de Atletas del COI a la exjugadora finlandesa de hockey hielo Emma Terho, que a su vez tomó el testigo de la exnadadora Kirsty Coventry. La zimbabuense, que también hizo una incursión en la política de su país, ganó peso dentro del Comité Olímpico Internacional precisamente desde su elección como miembro de esa comisión en 2012.

