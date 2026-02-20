El tiempo hoy, 20 de febrero: aumento de las temperaturas máximas y estabilidad general en la península
- Fuertes vientos en algunos puntos como el Bajo Ebro, Pirineos, Baleares y zonas altas del prelitoral mediterráneo
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
Regresa la estabilidad meteorológica a gran parte de la península este viernes cuando se espera un notable ascenso de las temperaturas máximas, aunque con rachas aún muy fuertes de viento (de hasta 130 kilómetros por hora) en algunos puntos como el Bajo Ebro, Pirineos, Baleares y zonas altas del prelitoral mediterráneo.
Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el anticiclón situado frente a Portugal irá ganando terreno hacia el este peninsular durante este viernes, continuando así con la estabilización progresiva de la atmósfera en todo el territorio, aunque aún con rachas de viento muy fuertes en algunas zonas.
De todas maneras, aún quedará de madrugada inestabilidad en el Cantábrico oriental y Pirineos, por lo que allí los cielos estarán cubiertos con precipitaciones en la primera mitad del día.
Nevará en la cara norte de Pirineos con la cota en torno a 1000/1300 m; y permanecerá nuboso o cubierto hasta la tarde el resto del extremo norte. En el resto de la península y Baleares se esperan cielos poco nubosos y tendiendo a despejar a lo largo del día.
En Canarias, nuboso en el norte de las islas tendiendo a despejarse a últimas horas y poco nuboso en el resto.
Temperaturas en ascenso salvo en el Ebro y litorales mediterráneos
Temperaturas máximas en ascenso prácticamente generalizado en la Península y Baleares salvo en el Ebro y los litorales mediterráneos, donde no se esperan cambios.
El ascenso será notable en los sistemas montañosos, excepto en el Pirineo. Mínimas en descenso en general ligero en la Península y Baleares, excepto en el extremo nordeste, donde se pueden alternar ascensos y descensos puntuales. En Canarias, descensos ligeros en cumbres de las islas más montañosas. Heladas débiles en la meseta norte, nordeste de la sur y en zonas de montaña.
Viento flojo de dirección variable en el interior occidental de la Península y Alborán, y vientos de componente oeste y noroeste moderados en la mitad oriental en la primera mitad del día, tendiendo a amainar en la segunda; en el bajo Ebro, Pirineos y Baleares, el viento soplará del noroeste moderado con intervalos de fuerte y con rachas muy fuertes en la primera mitad, que pueden ser puntualmente huracanadas de madrugada en zonas altas del prelitoral mediterráneo, tendiendo a disminuir a partir del mediodía. Vientos moderados del norte tendiendo a sur en los litorales atlánticos y alisio moderado en Canarias.
*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es.