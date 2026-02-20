El tiempo hoy, 20 de febrero: aumento de las temperaturas máximas y estabilidad general en la península

Regresa la estabilidad meteorológica a gran parte de la península este viernes cuando se espera un notable ascenso de las temperaturas máximas, aunque con rachas aún muy fuertes de viento (de hasta 130 kilómetros por hora) en algunos puntos como el Bajo Ebro, Pirineos, Baleares y zonas altas del prelitoral mediterráneo.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el anticiclón situado frente a Portugal irá ganando terreno hacia el este peninsular durante este viernes, continuando así con la estabilización progresiva de la atmósfera en todo el territorio, aunque aún con rachas de viento muy fuertes en algunas zonas.

De todas maneras, aún quedará de madrugada inestabilidad en el Cantábrico oriental y Pirineos, por lo que allí los cielos estarán cubiertos con precipitaciones en la primera mitad del día.

Nevará en la cara norte de Pirineos con la cota en torno a 1000/1300 m; y permanecerá nuboso o cubierto hasta la tarde el resto del extremo norte. En el resto de la península y Baleares se esperan cielos poco nubosos y tendiendo a despejar a lo largo del día.

En Canarias, nuboso en el norte de las islas tendiendo a despejarse a últimas horas y poco nuboso en el resto.