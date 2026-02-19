El Govern y Comuns acuerdan cambiar la ley para limitar la compra especulativa de vivienda "antes de verano"
- La medida va dirigida a los ayuntamientos de 271 municipios catalanes declarados como tensionados
- Forma parte del pacto para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2026, que necesitan también el apoyo de ERC
El Govern de Cataluña y Comuns han acordado reformar la ley de urbanismo para habilitar a los ayuntamientos de las zonas tensionadas a frenar la compra especulativa de vivienda por parte de grandes tenedores y fondos buitre. Todo ello, con el fin de garantizar que esos pisos se destinen a vivir o a un alquiler con precio limitado. Como ha indicado Comuns en un comunicado, se espera que esto pueda aplicarse en el primer semestre de este año, o como matizan los comunes, "antes de verano".
Fuentes de la negociación han confirmado que este cambio en la ley de urbanismo era una de las condiciones de Comuns para firmar un pacto sobre los Presupuestos de la Generalitat de 2026 con el Govern de Salvador Illa. La medida, que será un anexo al acuerdo, pretende tramitarse por lectura única en el Parlament con el fin de acortar plazos.
Con todo, Illa y la presidenta de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, firmarán este jueves un pacto para los Presupuestos de Cataluña. No obstante, el acuerdo entre Comuns y el Govern para los Presupuestos necesitará también de los votos de ERC para poder ser aprobado en el Parlament.
Una medida dirigida a 271 municipios catalanes
La reforma de la ley de urbanismo permitirá que los ayuntamientos de los 271 municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado, que concentran el 90% de la población catalana, aprueben planes especiales urbanísticos para impedir que las viviendas se compren para especular.
Según ha informado Comuns, los grandes tenedores (a partir de cinco inmuebles) no podrán comprar viviendas para especular en estas zonas. Solo podrán adquirir edificios enteros y siempre con la obligación de destinarlos a alquiler residencial con precio topado.
Por su parte, las personas físicas que sean grandes tenedores solamente podrán comprar una vivienda para vivir en ella. Además, tendrán que acreditarlo mediante una declaración responsable ante notario y empadronamiento en un plazo de 12 meses, prorrogable seis meses más por causas justificadas. Por otro lado, los pequeños tenedores tendrán la posibilidad de comprar hasta un máximo de cuatro viviendas, siempre que sean para uso propio, de un familiar hasta segundo grado o para alquilarlos a precio de índice.
A las personas físicas, ya sean pequeños o grandes tenedores, se les permitirá adquirir una segunda residencia en otro municipio de la residencia habitual y se considerará una extensión de la primera.
La reforma acordada también incorpora nuevas sanciones. Tiene supuestos considerados "muy graves", como no destinar la vivienda al uso declarado, la simulación de negocios jurídicos o el fraude de ley para eludir la condición de gran tenedor. Las multas de este tipo de infracciones pueden llegar a 1,5 millones de euros.