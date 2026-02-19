El Govern y Comuns acuerdan cambiar la ley para limitar la compra especulativa de vivienda "antes de verano"

El Govern de Cataluña y Comuns han acordado reformar la ley de urbanismo para habilitar a los ayuntamientos de las zonas tensionadas a frenar la compra especulativa de vivienda por parte de grandes tenedores y fondos buitre. Todo ello, con el fin de garantizar que esos pisos se destinen a vivir o a un alquiler con precio limitado. Como ha indicado Comuns en un comunicado, se espera que esto pueda aplicarse en el primer semestre de este año, o como matizan los comunes, "antes de verano".

Fuentes de la negociación han confirmado que este cambio en la ley de urbanismo era una de las condiciones de Comuns para firmar un pacto sobre los Presupuestos de la Generalitat de 2026 con el Govern de Salvador Illa. La medida, que será un anexo al acuerdo, pretende tramitarse por lectura única en el Parlament con el fin de acortar plazos.

Con todo, Illa y la presidenta de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, firmarán este jueves un pacto para los Presupuestos de Cataluña. No obstante, el acuerdo entre Comuns y el Govern para los Presupuestos necesitará también de los votos de ERC para poder ser aprobado en el Parlament.