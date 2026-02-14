Un comité de expertos de la Generalitat avala limitar la compra especulativa de vivienda en Cataluña

La Generalitat de Cataluña ha hecho públicos este sábado cuatro informes encargados a expertos juristas, que avalan la limitación de la compra especulativa de vivienda, una condición imprescindible para que Comuns dé su apoyo a los presupuestos de del Govern para este año.

El ejecutivo catalán y Comuns pusieron en marcha en noviembre un grupo de trabajo conjunto con expertos para analizar qué medidas se pueden tomar para limitar la compra especulativa de vivienda, en el que participaron el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver i Pi-Sunyer y los expertos en urbanismo, vivienda y derecho Rosa Fornas, Fuentsanta Alcalá, Pablo Feu y Jaime Palomera.

Uno de los cuatro escritos, titulado "Informe sobre la constitucionalidad de las intervenciones del derecho administrativo en referencia a la limitación del derecho de propiedad" y firmado por Carles Viver i Pi-Sunyer, señala que, en virtud del principio de concurrencia competencial, las comunidades autónomas "están constitucionalmente legitimadas para establecer limitaciones a los derechos de propiedad privada" usando normas e instrumentos propios del derecho administrativo para regular no solo relaciones entre particulares y administraciones, sino también entre particulares.

06.53 min Silvia Paneque, portavoz del Govern: “La vivienda no puede ser un bien especulativo”

Según este informe, el marco legal vigente deja a los legisladores un "amplísimo margen de libertad a la hora de delimitar el contenido de estos derechos de propiedad privada" y a la hora de "establecer limitaciones a estos derechos".

Asimismo, el "Informe sobre la viabilidad jurídica de intervenir en el mercado inmobiliario para limitar las adquisiciones de vivienda para destinarlos a la residencia habitual propia", a cargo del abogado Pablo Feu, concluye que la especulación en materia de vivienda, de la que alertan las resoluciones del Parlamento Europeo, "justifica la necesidad perentoria de intervención de los poderes públicos para revertir la situación y evitar la especulación, por mandato expreso del artículo 47 de la Constitución".

"La medida de la intervención en el mercado inmobiliario es una forma de intervención administrativa plenamente válida y amparada expresamente por el ordenamiento urbanístico", añade el informe.

Condicionar la compra de vivienda a uso residencial en zonas tensionadas Otro de los documentos, titulado "Mercado residencial, impactos de políticas de limitación de compras y otras medidas", firmado por Jaime Palomera, llega a la conclusión de que en Cataluña "está justificado condicionar la compra de vivienda al uso residencial, especialmente en mercados tensionados". El objetivo, subraya, es priorizar la "demanda residencial" -es decir, vivienda adquirida para vivir en ella- y la "demanda pública y social orientada a ampliar el parque protegido y asequible". "Esto implica desplazar la demanda especulativa que compite con el acceso a la vivienda y no contribuye a resolver la necesidad residencial", agrega el estudio. Un cuatro informe, titulado "Mecanismos de protección desde la disciplina urbanística y posibles impactos sobre el mercado residencial", firmado por Fuensanta Alcalá, afirma que la limitación de compra de vivienda para evitar la especulación es "jurídicamente viable" y encaja "de manera coherente en el ordenamiento vigente sin que se desprenda ninguna vulneración constitucional apreciable".