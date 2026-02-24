Un Constitucional dividido desestima el recurso de la Comunidad de Madrid contra la ley de vivienda

El Tribunal Constitucional ha desestimado este martes el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid contra varios preceptos de la ley estatal de vivienda. El recurso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que reprochaba una invasión de sus competencias por el Ejecutivo, ha dividido al Pleno, puesto que cinco de los 12 magistrados han anunciado que formularán un voto particular discrepante al fallo.

Es la cuarta ocasión en la que este tribunal se pronuncia sobre la constitucionalidad de la norma, avalada con algunos matices.

El recurso del Ejecutivo madrileño cuestionaba las competencias del Estado en esta materia y señalaba también una invasión de las competencias municipales. En cambio, la sentencia ha concluido que el legislador estatal sí tiene la capacidad para definir el derecho a la vivienda y extenderlo a los ciudadanos extranjeros. Así, ha avalado el artículo de la ley que afirma: "todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (…), ya sea en régimen de propiedad, de arrendamiento, de cesión de uso, o de cualquier otro régimen legal de tenencia".

La Constitución avala la actuación del Estado, según la sentencia La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, argumenta que la Constitución reconoce la competencia del Estado para ello al otorgarle, en el artículo 149.1, la "regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos". Respecto a la extensión del derecho a "todos los ciudadanos" —incluidos los extranjeros, y no solo los españoles como explicita el artículo 47 de la Constitución— el Pleno ha concluido que la Carta Magna también le habilita para ello. Según aclara la nota informativa del tribunal, el resto de asuntos incluidos en el recurso ya fueron declarados inconstitucionales y nulos en las sentencias previas, que anularon la formulación de los principios de vivienda protegida y los relativos al suministro de información de grandes tenedores en zonas tensionadas, entre otras medidas.