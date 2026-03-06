El precio de la vivienda libre se dispara en 2025 y registra su mayor alza en 18 años

El precio de la vivienda en España sigue sin dar tregua. Se esperaba que en 2025 el mercado inmobiliario pisase el freno pero las expectativas no se han cumplido y, de acuerdo a los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios se han vuelto a disparar un 12,7%, registrando su mayor alza en 18 años.

Ni siquiera en 2007, coincidiendo con el inicio de la serie histórica y en plena burbuja inmobiliaria, encontramos un dato superior. Entonces, fue del 9,8%, casi tres puntos por debajo del registrado en 2025.

El aumento es, a su vez, 4,3 puntos superior al de 2024 y más del triple que el registrado en 2023, cuando se situó en el 4%. De esta forma, el precio de la vivienda libre acumula 12 años consecutivos de incrementos.

Los precios pisan el acelerador en el cuarto trimestre Por trimestres, el precio de la vivienda libre inició el año 2025 con aumentos y lo ha terminado de la misma forma. De enero a marzo, se encareció un 12,2% interanual; continuó con un repunte del 12,7% en el segundo trimestre; para seguir de julio a septiembre, en pleno verano, con un crecimiento 12,8%. Y, lejos de reducirse, los precios han continuado escalando en el cuarto trimestre. En concreto, un 12,9%, una décima más que de julio a septiembre y su tasa más elevada en casi 19 años, desde el primer trimestre de 2007, cuando se superó el 13% de incremento. Con este incremento, el precio de la vivienda libre acumula 47 trimestres consecutivos de subidas interanuales.