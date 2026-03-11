El 2025 cierra con el mayor número de compraventas de vivienda desde 2007, previo al estallido de la burbuja

El 2025 ha registrado el mayor número de compraventas de vivienda desde el 2007, con un total de 752.098 operaciones, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicados este miércoles. La cifra supone un incremento del 5% respecto a 2024 y un nivel inferior al que se alcanzó en la burbuja inmobiliaria que estalló en el 2008.

El rastro puede seguirse en las estadísticas del Gobierno: en 2007 se contabilizaron más de 800.000 operaciones y un año después cayeron por debajo de las 600.000. El pico previo a la crisis financiera se ubica en el 2006, cuando se superaron las 950.000 compraventas.

Ahora, las adquisiciones de vivienda encadenan dos años de crecimientos, después de que en 2023 se redujeran por la subida de los tipos de interés como consecuencia de la inflación por la guerra en Ucrania. No obstante, si se exceptúa ese año, las operaciones han ido en aumento desde 2020, cuando se produjo otra vaguada por la pandemia de coronavirus.