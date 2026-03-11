El 2025 cierra con el mayor número de compraventas de vivienda desde 2007, previo al estallido de la burbuja
- Las operaciones crecen un 5% y van en aumento desde la pandemia, con la excepción de 2023 por los tipos de interés
- Las casas usadas del mercado libre suponen casi el 90% de las transacciones, pero las protegidas son las que más crecen
El 2025 ha registrado el mayor número de compraventas de vivienda desde el 2007, con un total de 752.098 operaciones, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicados este miércoles. La cifra supone un incremento del 5% respecto a 2024 y un nivel inferior al que se alcanzó en la burbuja inmobiliaria que estalló en el 2008.
El rastro puede seguirse en las estadísticas del Gobierno: en 2007 se contabilizaron más de 800.000 operaciones y un año después cayeron por debajo de las 600.000. El pico previo a la crisis financiera se ubica en el 2006, cuando se superaron las 950.000 compraventas.
Ahora, las adquisiciones de vivienda encadenan dos años de crecimientos, después de que en 2023 se redujeran por la subida de los tipos de interés como consecuencia de la inflación por la guerra en Ucrania. No obstante, si se exceptúa ese año, las operaciones han ido en aumento desde 2020, cuando se produjo otra vaguada por la pandemia de coronavirus.
Se compran más viviendas libres y usadas, pero crecen más las protegidas
En 2025, y como es habitual, se han comprado sobre todo viviendas usadas del mercado libre, un total de 667.959 inmuebles, lo que representa casi el 88,8% del total. Estas han crecido un 5,3% interanual frente al 2,1% que han aumentado las ventas de vivienda libre nueva, hasta las 62.758 unidades.
La menor cantidad de transacciones corresponde a las viviendas protegidas, con 21.381 de compraventas, si bien han experimentado el mayor avance, del 6,2% respecto al año anterior. Estas encadenan incrementos desde el 2023, pero en 2022 las cifras eran superiores y se superaron las 24.500 operaciones, máximo desde 2012.
El cuarto trimestre de 2025 es el que ha acumulado el mayor número de compraventas (200.441). Aunque es el que menos se ha visto incrementado respecto al año anterior (0,57%), la cifra supone también un máximo para los meses de octubre, noviembre y diciembre desde 2006, cuando se rozaron las 250.000 operaciones.
En cambio, el primer trimestre del 2025 llegó a registrar una subida interanual del 14,7%, que luego se fue suavizando: al 3,5% en el segundo, el 2,9% en el tercero y el citado medio punto en el último.