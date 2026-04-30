El euríbor cierra abril en el 2,74% y encarece las hipotecas variables por segundo mes consecutivo

El euríbor ha subido en abril, por segundo mes consecutivo. La incertidumbre que rodea a la guerra en Irán sigue encareciendo las hipotecas variables al situarse en el 2,74%, la tasa más alta desde septiembre de 2024. Esto se traduce en un incremento de las cuotas para quienes les corresponda ahora su revisión anual o semestral.

De acuerdo con los cálculos de RTVE, una hipoteca de 150.000 euros con euríbor +1% se encarecerá 50 euros si se revisa anualmente y 46 euros, en el caso de que lo haga cada seis meses.

En marzo de 2026, el euríbor volvió a subir interanualmente por primera vez en casi dos años, en un contexto de mercados agitados por el conflicto iniciado el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, lo que ha desatado un nuevo ciclo de encarecimiento de los combustibles fósiles.

Hace un año, en abril de 2025, la tasa tocó un mínimo para el cuarto mes del año desde 2022, cuando se rozaba el 0%. Todavía, no obstante, no se alcanzan las cotas máximas de los últimos años: en 2023, llegó a estar por encima del 4%.

En cuanto a la variación mensual, el año 2026 comenzó rompiendo una racha de cinco subidas consecutivas del euríbor respecto al mes anterior. En enero se situó en el 2,254% y bajó ligeramente en febrero al 2,221%. Sin embargo, el conflicto en el golfo Pérsico acabó con esos descensos, con una subida hasta el 2,565% de marzo y el reciente 2,742% de media, a la espera de que el Banco de España confirme la cifra en los próximos días.