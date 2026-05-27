La firma de hipotecas crece un 9% en marzo, la mayor subida para este periodo en más de 15 años

La compraventa de vivienda en España está desacelerándose con un mercado hipotecario que muestra un proceso de estabilización. Así lo ratifica el dato provisional de concesión de hipotecas sobre vivienda publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que evidencia un sólido crecimiento interanual pero desaceleración si hacemos la comparativa por meses.

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en marzo fue de 46.661. Supone un crecimiento del 9% más en tasa interanual y la mayor cifra en un mes de marzo desde 2010.

En el primer trimestre de 2026 se firmaron 131.554 préstamos hipotecarios, la mayor cifra para este periodo desde 2011.

Sin embargo, en comparativa intermensual, este 9% de subida es siete puntos inferior al experimentado en febrero cuando la concesión de hipotecas creció más de un 16%. En cualquier caso, con el dato de este miércoles, la firma de hipotecas sobre vivienda suma 21 meses consecutivos de avances.

Lo que sí crece de forma sostenida es el importe de las hipotecas que se conceden. Los préstamos para la compra de vivienda que se firmaron en marzo tuvieron una cuantía media de 174.132 euros, con un aumento del 10% respecto al año anterior. Si hacemos la comparativa mensual vemos que la variación es mínima. En febrero el importe creció un 11,0% y la cuantía media se situó en 173.280 euros, menos de 1.000 euros de diferencia.

El capital prestado también aumentó en el mes de marzo: un 20%, hasta superar los 8.125 millones de euros.

Evolución dispar por territorios El comportamiento del mercado hipotecario fue heterogéneo a nivel regional en el mes de marzo según los datos del INE. El informe provisional publicado este miércoles destaca que los territorios donde más crecimiento interanual en la concesión de hipotecas son: Navarra con una subida del 60%, Aragón, que avanza un 45% y Comunidad de Madrid (19%). En el otro lado de la tabla, las comunidades que registran una mayor caída en la concesión de hipotecas son Galicia, donde la firma de préstamos para comprar casas cayó un 20%, Castilla y León, con descensos de casi el 17% y País Vasco, que se anota una bajada del 12%. Por provincias, destaca el aumento exponencial en la concesión de hipotecas en Teruel, que se anota un 130% de subida en tasa interanual. Le siguen Navarra y Girona, con subidas del 60%. Los mayores descensos son para Valladolid, A Coruña y Lugo. En estos territorios la firma de préstamos para comprar vivienda cae más de un 30% en comparativa con marzo de 2025.