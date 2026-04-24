Las hipotecas suben en febrero un 16,3%, la cifra más alta para este periodo desde 2011

Acudir al banco y solicitar dinero para convertirse en propietario de una vivienda es la opción predilecta de aquellos que pueden permitírselo en este momento. O eso parece si se observa el aumento de firma de hipotecas en España: en febrero se constituyeron un total de 45.653, un 16,3% más que un año antes y la cifra más alta para este periodo desde 2011.

Respecto a enero, se rubricaron un 15,8% más de préstamos. Este dato certifica 20 meses seguidos de subidas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los nuevos dueños, además, asumen una mayor deuda. El importe medio solicitado es de 173.280 euros, un 11% más que un año antes y un 2,2% más que en enero. El plazo medio para devolver el dinero al banco es de 25 años.

Los recientes propietarios también apuestan por reducir riesgos a la hora de afrontar su nueva obligación financiera. Se consignan más hipotecas a tipo fijo, el 64,8%, con un interés medio del 2,78%. Las variables se quedan en el 35,2% con un interés medio al inicio del 3,03%.

Madrid es la comunidad autónoma en la que se firmaron más hipotecas, un 36,9%. Le siguen Castilla-La Mancha (+29,5%) y Andalucía (+24,7).

Extremandura registra la mayor caída (-17,3%). En el País Vasco se formalizaron un 7,2% menos y en La Rioja, un 4,7%.

Los titulares de hipotecas han gestionado menos cambios en las condiciones de sus préstamos (-9,3%) respecto a hace un año.

El mes anterior, enero, cerró con un menor número de compraventas (-5%) respecto al año pasado tras registrarse unas 57.500 operaciones, pero en paralelo aumentaron las hipotecas firmadas: casi 40.300, el 6,3% más que en el mismo mes de 2025.