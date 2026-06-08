Fujimori ganaría por un estrechísimo margen las elecciones presidenciales en Perú, según sondeos a pie de urna

La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lidera las encuestas a pie de urna en las elecciones de Perú con un estrecho margen sobre el candidato izquierdista Roberto Sánchez. Tras una legislatura marcada por la inestabilidad, el país andino elige este domingo a su noveno presidente en ocho años en una jornada que, según los observadores internacionales ha transcurrido "tranquila y en paz".

La candidata derechista ha cosechado el 50,7% de los votos, frente al 49,3% de su adversario, según un sondeo publicado por Ipsos. Datum también apunta a un escenario parecido, en el que Fujimori obtiene 50,53 % de votos y el candidato de Juntos por el Perú un 49,47%. En la práctica, se trata de un empate técnico, ambos sondeos tienen un margen de error de un 3% y no apuntan a un resultado contundente.

Los resultados definitivos podrían tardar días en llegar. De hecho, en la primera ronda, en la que concurrieron 35 candidatos, el recuento tardó más de un mes en finalizar.

Esta vez los peruanos se debatían ahora entre dos modelos antagónicos de país. Por un largo, el fujimorismo, encarnado en la figura de la hija del exmandatario derechista Alberto Fujimori; por otro, el 'castillismo', representado por el heredero político del expresidente izquierdista Pedro Castillo, condenado a 11 años de cárcel por su fallido autogolpe de Estado de diciembre de 2022.

Las cuartas elecciones presidenciales de Fujimori De confirmarse el resultado, Fujimori se convertiría en la primera jefa de Estado de Perú elegida democráticamente —Dina Boluarte fue la primera presidenta, pero tras sustituir en el cargo a Castillo— y lo haría tras décadas de empeño. La hija del controvertido expresidente Alberto Fujimori, fallecido en 2024, ha sido candidata a la Presidencia en cuatro ocasiones, pero hasta ahora no había logrado vencer al antifujimorismo. Las encuestas reflejaban un empate técnico con el candidato izquierdista, aunque con una ligera ventaja para la líder de Fuerza Popular, que ha basado su campaña en la promesa de acabar con la inseguridad y con la inestabilidad política. Vieja conocida en la política peruana, Keiko Fujimori llegará al poder con la ventaja de tener al Congreso de su lado, ya que su partido controla la Cámara desde 2016. Por su parte, Roberto Sánchez pretendía continuar el legado inacabado de Pedro Castillo, condenado en noviembre de 2025 a once años de prisión. El líder de Juntos por el Perú, que se desentendió del autogolpe de Castillo, había prometido liberar al expresidente socialista otorgándole la "gracia presidencial" si llega al poder.

Calma para los resultados oficiales En la primera vuelta, celebrada el pasado 12 de abril, el recuento de los votos tardó un mes. Los resultados definitivos, que confirmaron la disputa de Fujimori y Sánchez en segunda vuelta, no se anunciaron hasta el 17 de mayo. La líder de Fuerza Popular obtuvo el 17% de los votos, mientras que el candidato de Juntos por Perú se quedó en segundo lugar con el 12%. La misión de observación electoral en Perú de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha asegurado que la jornada ha transcurrido "de manera tranquila y en paz" y ha instado a la población a aguardar con calma los resultados definitivos. El presidente interino de Perú, José María Balcázar, ha pedido que, quien pierda la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, reconozca los resultados y tienda la mano al vencedor. "El perdedor debería ser hidalgo y reconocer al triunfador porque Perú necesita obras y más obras, no peleas", ha dicho Balcázar tras emitir su voto en la norteña ciudad de Chiclayo, a unos 760 kilómetros al norte de Lima. Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ha negado "cualquier narrativa de fraude" en esta segunda vuelta, que se ha desarrollado "con toda normalidad y regularidad". Las incidencias reportadas, ha añadido, han sido "canalizadas adecuadamente" y los resultados definitivos se difundirán "progresivamente" por los canales oficiales. Desde Fuerza Popular han advertido a sus simpatizantes de que "el proceso electoral todavía no ha terminado" y de que ahora es el momento en que sus delegados llevan a cavo "la defensa de cada voto". Fujimori y Sánchez buscan cerrar la crisis política en Perú en unas elecciones sin claros favoritos BEATRIZ VIAÑO (ENVIADA ESPECIAL DE RNE A LIMA)

Unos comicios marcados por la polarización Al igual que ocurrió en los de 2021, estos comicios vuelven a dividir a los peruanos entre el fujimorismo y el antifujimorismo. Además, la candidata derechista, que representa a las élites y grandes empresarios del país, se enfrenta de nuevo a un candidato que, aunque no comparte sus orígenes rurales, sí defiende el mismo modelo que alzó a la Presidencia a Pedro Castillo, un maestro sindicalista que amparaba a las clases populares. A un lado, explica a RTVE el jurista y analista político peruano Joel Díaz Rodríguez, "una derecha clásica, capitalista y clientelar", que representa Keiko Fujimori y su partido. Al otro, "una alianza de izquierda, que tampoco representa una ideología clara, sino que simplemente ha acaparado el espectro castillista, ha recuperado el mensaje de Castillo y le ha puesto como la punta de lanza de su campaña". Entre los motivos que explican esta "enorme polarización" está el hecho de que, pese a que Perú registra "un crecimiento económico sostenido", la distribución de su producto interior bruto, "no es equitativa", como expone la politóloga e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú Iris Jave. "Hay un reclamo permanente e histórico de equidad, de desarrollo y de inclusión. No tiene que ver solamente con la redistribución de la riqueza, sino con el acceso y el reconocimiento de las regiones del interior y de las poblaciones indígenas que siguen siendo relegadas", explica la politóloga.