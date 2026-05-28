El precio de la vivienda se dispara un 14% en el arranque de 2026 y alcanza el récord histórico de 2.300 euros/m²

El problema de la vivienda en España se recrudece. Aunque el sector arranca 2026 mostrando signos de desaceleración en las operaciones, los precios continúan disparados y sin visos de tocar techo.

Según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Vivienda, los precios siguen sin techo y se elevan un 14% en tasa interanual en el primer trimestre.

Con este repunte, el metro cuadrado en España pulveriza todos los registros y marca un máximo histórico de 2.315 euros, un nivel que supera a los precios de la burbuja de 2008, cuando el precio del metro cuadrado alcanzó picos del entorno de los 2.100 euros.

Si hacemos la comparativa respecto al último trimestre de 2025, seguimos observando incrementos, pero de menor calado: concretamente la subida sería cercana al 4%, según los datos que ha publicado este jueves el gobierno basándose en los informes de las tasadoras de la Asociación Española de Análisis del Valor (AEV).

Esta nueva subida en los tres primeros meses de 2026 se suma a los aumentos de precios acumulados de 2025 que llevaron a que el precio de la vivienda acabara el año pasado con un alza interanual de 13%.

En Madrid, el metro cuadrado duplica la media de España Si en España, el metro cuadrado marca récord y se sitúa por encima de 2.300 euros, la evolución de precios es muy dispar según las comunidades autónomas. Es Madrid quien lidera el precio del metro cuadrado: se sitúa por encima de 4.000 euros y sufre una subida interanual del 16%. Le sigue Baleares con un precio de casi 3.900 euros por metro cuadrado.. En tercer lugar se sitúa Guipúzcoa, donde el metro cuadrado eleva su coste más del 10% hasta los 3.400 euros. Este jueves también ha publicado sus estadísticas sobre evolución de precios de la vivienda el Consejo General del Notariado. Y sus conclusiones van en la misma línea que las del ministerio y los tasadores. El incremento en el precio de la vivienda es una realidad en todas las comunidades autónomas salvo dos. Solo La Rioja, con un descenso de precios del 9,5% y Navarra, con una caída de precios del 6,8% experimentan un retroceso en el precio de las casas. En el otro lado, las subidas más intensas, que superan los dos dígitos en el mes de marzo se han dado en Asturias, donde el precio de la vivienda sube más del 22%, Comunidad Valenciana, donde el aumento es del 18% y Cantabria, con avances del 14,5%.

La compra de vivienda cae con fuerza en Navarra, Baleares y Cantabria Según los notarios, la compraventa de viviendas cayó en España cerca de un 5% en marzo. El dato consolida una tendencia a la baja, ya que el mercado encadena seis meses de descensos consecutivos desde octubre de 2025. Por territorios, las operaciones retrocedieron en trece comunidades autónomas. La caída más acusada se registró en Navarra, con un desplome superior al 33%, a pesar de ser uno de los territorios donde más se abarató el suelo en marzo. Le siguieron Baleares, con un retroceso cercano al 18%, y Cantabria, donde el recorte fue del 14%. En el lado opuesto, los únicos repuntes se dieron en Castilla-La Mancha (8%) y en Extremadura y Aragón, con avances del 4%. La Comunidad de Madrid, que se mantuvo prácticamente plana (0,1%).