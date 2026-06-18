España tiene más de 450.000 viviendas nuevas sin vender: el 60% están en Cataluña, Andalucía, Madrid y C. Valenciana
- El stock baja ligeramente en 2025 por primera vez en tres años, según la estadística del Ministerio
- Navarra, Cantabria y Extremadura no tienen ningún excedente de casas nuevas sin comprar
El número de viviendas nuevas sin vender ha bajado ligeramente a las 455.280 casas, que se encuentran mayoritariamente en las comunidades autónomas más pobladas y con precios más elevados. Más de seis de cada diez de ellas están en Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, según la estadística de 2025 publicada este jueves por el Ministerio de Vivienda.
El stock al cierre del año pasado es de apenas 2.610 casas menos que el de 2024, si bien se trata del primer descenso desde 2022. Navarra, Cantabria y Extremadura no tienen ningún excedente de vivienda nueva y las cifras son mínimas en País Vasco, Baleares, La Rioja, Ceuta y Melilla, con menos del 2% del stock acumulado sobre el total nacional.
Por provincias, se repite una circunstancia parecida: el mayor porcentaje de vivienda nueva disponible sobre el total coincide con los mercados más poblados, pero también más tensionados. Las de Madrid suponen el 14,72% y las de Barcelona, el 11,55%. Más atrás, pero en el podio, se encuentra también Alicante (5,55%), seguida de Sevilla (4,96%) y Castellón (4,82%).
Más del 4% de todas las casas de La Rioja son nuevas y están sin vender
En La Rioja, las viviendas nuevas son el 4,17% del total de su parque de vivienda. Es la proporción más elevada si se presta atención en esa relación por comunidades. Le siguen Canarias y Castilla-La Mancha, ambas en torno al 2,7%. En el extremo contrario, y obviando las citadas autonomías con cero excedente, se encuentran País Vasco y Galicia, por debajo del 1%.
Como avanzábamos, Madrid y Barcelona son las que más casas nuevas acumulan sobre el resto del stock disponible del país, pero en sus territorios la situación es otra. Las casas nuevas sin vender representan el 2,18% del parque total en la región de la capital, y en la ciudad condal suponen el 2,15%. "Indica que aglutinan gran volumen de la construcción en comparación con otras provincias", se lee en el informe del Ministerio.
En Alicante y Valencia se concentran también una parte importante del stock nacional, pero las casas nuevas y sin vender no llegan al 2% de su parque de viviendas.