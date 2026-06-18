España tiene más de 450.000 viviendas nuevas sin vender: el 60% están en Cataluña, Andalucía, Madrid y C. Valenciana

El número de viviendas nuevas sin vender ha bajado ligeramente a las 455.280 casas, que se encuentran mayoritariamente en las comunidades autónomas más pobladas y con precios más elevados. Más de seis de cada diez de ellas están en Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, según la estadística de 2025 publicada este jueves por el Ministerio de Vivienda.

El stock al cierre del año pasado es de apenas 2.610 casas menos que el de 2024, si bien se trata del primer descenso desde 2022. Navarra, Cantabria y Extremadura no tienen ningún excedente de vivienda nueva y las cifras son mínimas en País Vasco, Baleares, La Rioja, Ceuta y Melilla, con menos del 2% del stock acumulado sobre el total nacional.

Por provincias, se repite una circunstancia parecida: el mayor porcentaje de vivienda nueva disponible sobre el total coincide con los mercados más poblados, pero también más tensionados. Las de Madrid suponen el 14,72% y las de Barcelona, el 11,55%. Más atrás, pero en el podio, se encuentra también Alicante (5,55%), seguida de Sevilla (4,96%) y Castellón (4,82%).