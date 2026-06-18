El Banco de España empeora sus perspectivas de inflación por la guerra, pero mantiene que la economía crecerá un 2,3%

El conflicto en Oriente Medio, al que Estados Unidos e Irán tratan de poner fin con el acuerdo de paz firmado el miércoles, seguirá afectando a los precios de este año. El Banco de España ha empeorado sus perspectivas de inflación, hasta un 3,6%, aunque mantiene que la economía nacional crecerá un "sólido" 2,3%, lo mismo que estimó en su anterior informe.

El último documento trimestral, publicado este jueves, relaciona ese encarecimiento generalizado con el "shock energético" como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras, que han reducido el suministro de petróleo y gas desde los países del golfo Pérsico. Así, el banco central suma ahora seis décimas a la inflación anual de 2026 (en marzo esperaba el 3% y ahora apunta al 3,6%) y una décima a la de 2027, hasta el 2,6%.

El repunte se explica también por un aumento de los precios de los bienes industriales y los servicios, a los que se están trasladando ya los elevados costes de la energía necesaria para su actividad.

Más inflación, pero también más crecimiento, que en la zona euro De cumplirse la previsión del Banco de España, en línea con otros organismos internacionales, la tasa de inflación española será superior a la de la zona euro, que se situaría en el 3% este año y el 2,3% el siguiente. En términos de crecimiento, en cambio, el músculo de la economía española es más fuerte. El ritmo del 2,3% del producto interior bruto (PIB) en este ejercicio es casi el triple del 0,8% estimado para el área de la moneda común. En 2027, la variación del PIB de España y la zona euro se acercan más, en el 1,7% y el 1,2%, respectivamente. En otro informe, el anual de 2025, que se ha publicado también este jueves, el Banco de España señala la demanda interna (esto es, el consumo de los hogares y la inversión de las empresas) como el "principal motor de crecimiento" el año pasado, pero las proyecciones trimestrales avisan de que esta muestra ahora "signos de moderación".

La inmigración explicaría "en torno a la mitad" del crecimiento en 2025 "El ciclo expansivo volvió a caracterizarse por los elevados flujos de entrada de inmigrantes, que explicarían en torno a la mitad del avance observado en el PIB y más de dos tercios del aumento del empleo en los últimos años", se lee también en el informe anual, que recoge que la economía creció un 2,8% en 2025, de nuevo por encima de la zona euro y sus principales países. El análisis anual del banco central destaca igualmente la mengua del comercio y las operaciones financieras con el exterior en 2025, como consecuencia del "deterioro del entorno internacional", tanto por los aranceles como por la incertidumbre geopolítica. Esto, de hecho, se ha agravado en los últimos meses desde el inicio de la guerra en Irán por Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero. "El reciente acuerdo de paz ha reducido la probabilidad de nuevos episodios de escalada y ha favorecido una cierta mejora de las perspectivas para los mercados energéticos", reconoce también el informe, que valora que la reacción de los mercados a este estallido fuera "contenida" en comparación con episodios anteriores.