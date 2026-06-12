La inflación se mantiene en el 3,2% en mayo pese al encarecimiento de los combustibles por la guerra en Irán

La inflación se mantuvo en mayo en el 3,2%, según ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadísica (INE), a pesar del persistente encarecimiento de los combustibles por la guerra en Irán. Los precios del carburante siguen presionando al alza el Índice de Precios de Consumo (IPC), mientras la electricidad y el gas han bajado respecto al mismo mes del año pasado.

Es la misma tasa que se anotó en abril y que ya avanzó el INE. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados por su volatilidad, sí se incrementa dos décimas respecto a abril y se sitúa en el 3%. Esta cifra también ha sido revisada al alza por el organismo: una décima respecto al dato adelantado.

En mayo, todavía estaban en vigor las rebajas fiscales que promovió el Gobierno para aliviar los efectos en la economía de la guerra en Irán. La rebaja del IVA en la factura de la luz y el gas dejó de aplicarse desde el 1 de junio, precisamente por la moderación de los precios de la electricidad desde abril. Los impuestos reducidos y otras ayudas a los carburantes siguen, en cambio, en vigor.