Las reservas de petróleo de los países de la OCDE alcanzan su nivel más bajo desde 1990

Las reservas de petróleo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han alcanzado su nivel más bajo desde 1990. Así lo recoge la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe de junio, que vuelve a recortar la previsión de demanda global de crudo ante el "considerable" efecto de la guerra en Oriente Medio.

"A pesar del significativo descenso de la demanda de petróleo (...), las reservas siguen reduciéndose a un ritmo récord", señala el documento, según recoge AFP. Las existencias se han reducido en 163 millones de barriles desde que comenzó el conflicto con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero.

La demanda baja más de lo esperado en mayo En cuanto a la demanda mundial, la AIE prevé ahora que disminuya en 1,1 millones de barriles al día en 2026 respecto al año anterior, un descenso casi tres veces mayor que el que estimaba el mes pasado, cuando aún contaba con una vuelta a la normalidad a partir del mes de junio. El nuevo recorte, de 700.000 barriles diarios, se explica por el "encarecimiento de los combustibles", que lleva a industrias y consumidores a comprar menos, y por las "dificultades de abastecimiento" por el persistente cierre del estrecho de Ormuz, a la espera de ver cómo se aplica el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán. El bloqueo de ese paso bajo control iraní, por el que transitaba una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo, ha provocado una caída del suministro de casi el 5% interanual en el segundo trimestre, lo que supone el primer retroceso trimestral desde 2020.