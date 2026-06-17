Las reservas de petróleo de los países de la OCDE alcanzan su nivel más bajo desde 1990
- Así lo recoge la Agencia Internacional de la Energía, que vuelve a recortar su previsión de demanda global de crudo
- No espera que el mercado se recupere antes de 2027 dado el "considerable" efecto de la guerra en Oriente Medio
Las reservas de petróleo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han alcanzado su nivel más bajo desde 1990. Así lo recoge la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe de junio, que vuelve a recortar la previsión de demanda global de crudo ante el "considerable" efecto de la guerra en Oriente Medio.
"A pesar del significativo descenso de la demanda de petróleo (...), las reservas siguen reduciéndose a un ritmo récord", señala el documento, según recoge AFP. Las existencias se han reducido en 163 millones de barriles desde que comenzó el conflicto con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero.
La demanda baja más de lo esperado en mayo
En cuanto a la demanda mundial, la AIE prevé ahora que disminuya en 1,1 millones de barriles al día en 2026 respecto al año anterior, un descenso casi tres veces mayor que el que estimaba el mes pasado, cuando aún contaba con una vuelta a la normalidad a partir del mes de junio. El nuevo recorte, de 700.000 barriles diarios, se explica por el "encarecimiento de los combustibles", que lleva a industrias y consumidores a comprar menos, y por las "dificultades de abastecimiento" por el persistente cierre del estrecho de Ormuz, a la espera de ver cómo se aplica el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán.
El bloqueo de ese paso bajo control iraní, por el que transitaba una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo, ha provocado una caída del suministro de casi el 5% interanual en el segundo trimestre, lo que supone el primer retroceso trimestral desde 2020.
El mercado del petróleo no se recuperará antes de 2027
La AIE reconoce que el acuerdo para poner fin a la guerra "abre el camino" para una reanudación de las exportaciones desde Oriente Medio, pero también advierte que seguirá habiendo "restricciones operativas y políticas", por lo que no espera que el mercado se recupere antes de 2027.
Para el próximo año, el informe prevé un aumento "modesto" de la demanda, de dos millones de barriles diarios, pero un fuerte repunte de la oferta, de más de ocho millones al día, lo que califica de "respiro muy bienvenido" para el mercado del petróleo y una "oportunidad" para "reconstituir" las reservas.
Se espera que Estados Unidos e Irán formalicen el acuerdo este viernes en Suiza, aunque todavía se desconocen los pormenores del texto, detalles que pueden afectar a la circulación por el estrecho. También persisten otras fuentes de incertidumbre: si el alto el fuego será duradero, si los barcos podrán navegar sin trabas y con seguridad, y cuán importantes son los daños en la infraestructura y la actividad económica en general.
En el debate de fondo está también cuánto habrá avanzado también la descarbonización de la economía aprovechando esta crisis.