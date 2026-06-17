El petróleo baja de los 80 dólares y las bolsas europeas abren en plano, atentas a Ormuz y los tipos de interés en EE.UU.

Jornada de esperas en los mercados tras los dos días de récords desde que se anunciara el acuerdo de Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Las Bolsas europeas han abierto este miércoles en plano, con el Ibex 35 cayendo muy ligeramente, un 0,12%. Es el movimiento más claro del Viejo Continente, porque París apenas cede el 0,02% y Fráncfort, Milán y Londres avanzan por centésimas, entre el 0,07% y el 0,01%.

El petróleo, aunque tampoco refleja importantes variaciones en las primeras horas del día, está en el nivel más bajo desde que comenzó la guerra en Irán. El barril de brent, de referencia en Europa, cotiza en torno a los 78 dólares y el West Texas estadounidense, en torno a los 76 dólares.

No solo la geopolítica influye en el ánimo del día. Los mercados estarán pendientes de la decisión que tome la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre los tipos de interés. Es la primera reunión del Comité que preside Kevin Warsh y se prevé que los mantenga en el rango del 3,5% al 3,75% en el que están actualmente, pese a la presión de Donald Trump para que los baje.