El precio del petróleo cae más del 4% ante la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin de la guerra

El mercado de materias primas no ha tardado en reaccionar al acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. El petróleo ha caído con fuerza, más del 4%, y se sitúa por debajo de los 84 dólares el barril de brent, de referencia en Europa.

Alivios similares ha experimentado el crudo West Texas, con una bajada más cercana al 5% y quedándose justo por encima de los 80 dólares, a las 7:30 de la mañana. A esa hora, el brent cotizaba concretamente en 83,5 dólares.