El precio del petróleo cae más del 4% ante la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin de la guerra
- El crudo brent cotiza por debajo de los 84 dólares y el West Texas se acerca a los 80 dólares
- Estados Unidos e Irán anuncian el acuerdo de paz
El mercado de materias primas no ha tardado en reaccionar al acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. El petróleo ha caído con fuerza, más del 4%, y se sitúa por debajo de los 84 dólares el barril de brent, de referencia en Europa.
Alivios similares ha experimentado el crudo West Texas, con una bajada más cercana al 5% y quedándose justo por encima de los 80 dólares, a las 7:30 de la mañana. A esa hora, el brent cotizaba concretamente en 83,5 dólares.
Subidas generalizadas en las bolsas de Asia
Al mismo tiempo, las bolsas asiáticas han celebrado el acuerdo con subidas generalizadas este lunes. El principal índice de Corea del Sur (Kospi) ha escalado cerca del 5%, algo por delante del Nikkei japonés.
Los parqués de China se han mostrado más comedidos. El índice de Shanghái se ha revalorizado poco más del 1% y Hong Kong, en torno al medio punto porcentual.
En Europa, ya se notó el optimismo en el cierre del viernes ante las perspectivas de un acuerdo inminente. El Ibex 35 lideró las ganancias con un 2,59%, lo que llevó al selectivo español a tocar máximos históricos con 18.764,4 puntos. Milán, París, Fráncfort y Londres avanzaron también, pero sin llegar al 2%.