Trump da la vuelta al mercado: asegura que el acuerdo con Irán es "inminente" y el Brent cae por debajo de 95 dólares

El mercado sigue ávido de un acuerdo diplomático en Oriente Medio. Las palabras de Donald Trump, que ha pedido a Irán y a Israel que cesen los ataques mutuos y ha asegurado que el acuerdo diplomático "es inminente", han conseguido dar la vuelta al mercado.

Casi prácticamente la renta variable europea se ha ido verde y las intensas subidas en la cotización del petróleo se han frenado.

Si a lo largo de la mañana del lunes estábamos viendo subidas superiores al 5%, tras el mensaje del presidente de Estados Unidos, el barril Brent ha perdido los 95 dólares y sube, pero lo hace con más moderación, entorno al 1,5%.

El West Texas, de referencia en Estados Unidos, también frena su revalorización. Avanza un 2,5% y cotiza en el entorno de los 93 dólares.

En las últimas horas, la tensión se había recrudecido entre Irán e Israel. La Guardia Revolucionaria iraní ha lanzado, a primera hora de la mañana de este lunes una nueva oleada de misiles hacia territorio israelí en represalia por el bombardeo de las FDI de los suburbios de Beirut, la capital libanesa.

Ya el domingo hubo un intercambio de fuego entre los territorios, a pesar de que Donald Trump había pedido contención a Benjamín Netanyahu.