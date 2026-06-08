Trump da la vuelta al mercado: asegura que el acuerdo con Irán es "inminente" y el Brent cae por debajo de 95 dólares
- Trump consigue que la renta variable europea se calme y vuelva al positivo
- El Brent frena sus subidas: pasa de revalorizarse un 5% a un 1,5%
El mercado sigue ávido de un acuerdo diplomático en Oriente Medio. Las palabras de Donald Trump, que ha pedido a Irán y a Israel que cesen los ataques mutuos y ha asegurado que el acuerdo diplomático "es inminente", han conseguido dar la vuelta al mercado.
Casi prácticamente la renta variable europea se ha ido verde y las intensas subidas en la cotización del petróleo se han frenado.
Si a lo largo de la mañana del lunes estábamos viendo subidas superiores al 5%, tras el mensaje del presidente de Estados Unidos, el barril Brent ha perdido los 95 dólares y sube, pero lo hace con más moderación, entorno al 1,5%.
El West Texas, de referencia en Estados Unidos, también frena su revalorización. Avanza un 2,5% y cotiza en el entorno de los 93 dólares.
En las últimas horas, la tensión se había recrudecido entre Irán e Israel. La Guardia Revolucionaria iraní ha lanzado, a primera hora de la mañana de este lunes una nueva oleada de misiles hacia territorio israelí en represalia por el bombardeo de las FDI de los suburbios de Beirut, la capital libanesa.
Ya el domingo hubo un intercambio de fuego entre los territorios, a pesar de que Donald Trump había pedido contención a Benjamín Netanyahu.
El Ibex vuelve a la senda de las compras
Los índices de renta variable europeos han empezado la semana con pesimismo, pero las palabras de Trump han hecho que vuelva la esperanza de un acuerdo.
El Ibex 35 ha ido reduciendo las caídas y ya consigue cotizar en verde. Eso sí, con una revalorización mínima del 0,18%. El selectivo madrileño se acerca a los 18.400 puntos, pero lejos de los máximos históricos que tocó el viernes, por encima de 18.500 puntos.
Lidera las subidas este lunes Indra, con un avance del 3,5%, BBVA, con avances del 1,3% e Inmobiliaria Colonial, que se revaloriza un 1%.
El farolillo rojo de la sesión es ACS, la compañía pierde un 1,2% unas horas después de que se haya ratificado la reelección Florentino Pérez como presidente del Real Madrid.
Le siguen las caídas de Amadeus y Solaria, que experimentan una corrección del entorno del 0,9%.
El resto de índices europeos, que ahondaban a primera hora en las caídas, ahora se mueven en la indefinición, intentando irse al terreno positivo. Lo consigue la bolsa de Milán, con una subida del 0,7%, Londres, que cotiza con una revalorización del 0,25% y París, que se sitúa en niveles de apertura, en el entorno de los 8.220 puntos. Se mantiene en negativo el Dax alemán, que cae un 0,2% pero cotiza por encima de 23.600 puntos.
El índice paneuropeo Euro Stoxx 50 suma un tímido 0,1% y se sitúa por encima de los 6.060 puntos.
Hay que tener en cuenta que la renta variable europea está sometida a una incertidumbre mayor a la habitual a tres días de la próxima reunión del Banco Central Europeo en la que el organismo que preside Christine Lagarde podría decidir la primera subida de tipos de interés en tres años.