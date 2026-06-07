Irán lanza un ataque con misiles contra Israel en represalia por la situación del Líbano

Las autoridades iraníes han anunciado a última hora de este domingo el lanzamiento de misiles contra Israel, en una acción con la que, según la Guardia Revolucionaria, buscan presionar para que las fuerzas israelíes cesen sus ataques sobre el Líbano, horas después de que se produjese el primer bombardeo sobre Beirut desde el inicio de la frágil tregua entre Israel y la milicia chií Hizbulá.

La Guardia Revolucionaria ha advertido de que Israel debe cesar estos ataques ya que, de lo contrario, se enfrentará a nuevas acciones de este tipo. El régimen iraní ya había avisado en reiteradas ocasiones de que el frente libanés está ligado a cualquier acuerdo de paz con Estados Unidos, lo que no ha evitado que las fuerzas israelíes hayan mantenido su presencia en la zona sur del Líbano.

El Ejército israelí ha asegurado haber interceptado todos los misiles lanzados por Teherán, un total de once, según han informado a Efe fuentes castrenses.

Las alarmas antiaéreas han sonado en cuatro ocasiones en diferentes zonas del norte de Israel durante media hora desde las 22.00 hora local según Tzofar, la aplicación israelí de notificaciones de ataques en tiempo real conectada directamente con el Comando del Frente Interno del Ejército. A las 22.47 hora local, el Ejército dio por concluido el "incidente" y permitió a los ciudadanos salir de los refugios.

El servicio de emergencias israelí Maguén David Adom (MDA) ha informado que ha recibido una sola llamada sobre un posible incidente, que se ha saldado finalmente sin heridos. Además, equipos del Servicio de Bomberos y Rescate de Israel han inspeccionado varios lugares en los Altos del Golán tras recibir llamadas a la línea directa 102 después de este ataque iraní.

Tras este ataque, Israel ha cancelado todas las actividades educativas presenciales y ha limitado las reuniones de este lunes como medida preventiva.

"Se permiten reuniones de hasta 200 personas al aire libre y hasta 500 personas en interiores, siempre que se pueda acceder a un espacio protegido dentro del tiempo disponible para llegar a un refugio. Las playas están cerradas al público", ha informado en un comunicado el Comando del Frente Interno, que establece las restricciones de seguridad para la población.

El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha clamado ya que Teherán "arda" tras estos lanzamientos, los primeros desde el mes de abril.

Los medios oficiales iraníes han mostrado imágenes de celebración en las calles de Teherán tras el inicio de los ataques, mientras que el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, ha compartido una simbólica imagen en redes sociales en la que mezcla las banderas de Irán y del Líbano.

Trump: "Espero que Israel no responda" El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho a Fox News que estos ataques de Irán "no ayudarán a las negociaciones" para acabar con la guerra, aunque también le ha pedido a Teherán "volver a la mesa" de diálogo y "llegar a un acuerdo" tras los misiles lanzados. Además, el mandatario estadounidense espera que no se produzca una respuesta por parte israelí. "El lanzamiento de misiles iraníes no alcanzó a nadie. Espero que Israel no responda. Si Bibi (Benjamín Netanyahu) contraataca, la situación se prolongará como lo ha hecho durante los últimos 47 años, o los últimos 3.000 años", ha dicho en una entrevista a Axios. "Estamos muy cerca de un acuerdo definitivo con Irán. Será un buen acuerdo. No quiero que fracase por lo que está sucediendo ahora", ha afirmado Trump, que ha añadido que iba a llamar al primer ministro israelí para pedirle que no responde. "Israel tuvo su ataque e Irán tuvo el suyo. No necesitamos otro". Mientras, el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, ha asegurado que "el régimen iraní ha cometido un gran error" y que el Estado Mayor está evaluando "planes para el futuro". "Estamos preparados tanto para la defensa como para el ataque. Los sistemas de defensa aérea están desplegados en todo el país. En este momento, el jefe del Estado Mayor está realizando una evaluación de la situación con el Foro del Estado Mayor y aprobando los planes para el futuro", ha dicho Defrin en un breve mensaje de vídeo.