EE.UU. intercepta con un misil un petrolero que iba rumbo a la isla iraní de Jark e Irán responde con ataques a sus bases
- Un avión estadounidense inutilizó el buque disparando un misil Hellfire a la sala de máquinas
- La Guardia Revolucionaria iraní está lanzando misiles a las bases estadounidenses en el golfo Pérsico como represalia
Estados Unidos ha interceptado este martes con un misil un petrolero sin carga que intentaba dirigirse a la isla iraní de Jark, en el marco del bloqueo marítimo en curso en el estrecho de Ormuz, ha informado el Comando Central estadounidense (CENTCOM). Como consecuencia, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) ha emitido un comunicado anunciando ataques con misiles balísticos esta noche contra bases estadounidenses en países del golfo Pérsico.
El CENTCOM ha asegurado que las fuerzas estadounidenses han derribado con éxito varios de esos misiles y drones iraníes y han llevado a cabo ataques en legítima defensa en la isla de Qeshm. Esta versión choca con la del régimen iraní, que asegura que sus misiles responden a que EE.UU. atacara una torre de comunicaciones del IRGC en el sur de la isla de Qeshm, y no como respuesta al ataque contra el petrolero.
Dos misiles iraníes disparados contra Kuwait "no llegaron a su destino o se desintegraron en el aire", y tres misiles lanzados contra Baréin fueron interceptados inmediatamente por las fuerzas de defensa aérea de Estados Unidos y Baréin, señalan. Además, el CENTCOM derribó tres drones de ataque de un solo sentido lanzados contra buques comerciales.
El origen del nuevo intercambio de misiles
Según había indicado el CENTCOM una hora antes en una publicación en X, la tripulación del buque M/T Lexie, con bandera de Botsuana, "ignoró las repetidas advertencias y no cumplió con las instrucciones de las fuerzas estadounidenses" en múltiples ocasiones a lo largo de un periodo de 24 horas.
Finalmente, un avión estadounidense "inutilizó el buque disparando un misil Hellfire contra la sala de máquinas", lo que impidió que el petrolero llegara a Irán. Tanto el organismo estadounidense como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han compartido un vídeo del momento.
“pic.twitter.com/X3Gx7bPjnL https://t.co/ysAR4tv1is“— Pete Hegseth (@PeteHegseth) June 2, 2026
El CENTCOM ha recordado que inició el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes el pasado 13 de abril. Ha agregado que las fuerzas estadounidenses han desactivado durante este periodo seis buques comerciales y redirigido 122, mientras continúa el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán desde el pasado abril.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este martes ante el Congreso que no se tiene contemplado retirar las sanciones contra Irán aunque se logre reabrir el estrecho de Ormuz la próxima semana.
Kuwait repele ataques hostiles con misiles y drones
Antes de que se pronunciara el CENTCOM, el Ejército de Kuwait ha afirmado que las defensas aéreas están interceptando esta madrugada ataques hostiles con misiles y drones.
Han pedido a la población seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes. "Cualquier sonido de explosiones que se oiga fue el resultado de interceptaciones", ha añadido el Ejército.
El Ministerio del Interior de Baréin también ha activado las sirenas de alarma e insta a los ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano.