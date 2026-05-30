EE.UU. ataca un barco que intentaba romper el bloqueo a Irán cerca del estrecho de Ormuz
- Van cinco buques inutilizados y 116 desviados por EE.UU. en el estrecho, punto clave en la negociación con Irán
- Teherán asegura que tiene el "control total" de Ormuz y advierte a EE.UU. contra cualquier injerencia militar
Las fuerzas de EE.UU. han atacado este sábado un buque que intentaba romper el bloqueo de Washington a los puertos iraníes cerca del estrecho de Ormuz, según ha informado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
El Centcom ha identificado al barco M/V Lian Star navegando por aguas internacionales "hacia un puerto iraní en el golfo de Omán" y ha emitido "más de 20 advertencias, al tiempo que ha informado al buque de que estaba infringiendo el bloqueo de EE. UU.".
Tras ignorar los avisos de las fuerzas estadounidenses, una aeronave disparó contra la sala de máquinas del barco y lo dejó "inutilizado". "El barco ha dejado de navegar hacia Irán", ha afirmado el Centcom.
Según ha explicado el comando, el navío transitaba con una bandera de Gambia. Pese a que esta no es una de las banderas de conveniencia más habituales, como la de Liberia o Panamá, este país cuenta con un registro marítimo abierto, que permite que buques se registren sin estar directamente vinculados con el país.
Ormuz, punto clave de la negociación entre EE.UU. e Irán
Según ha explicado el Centcom, las fuerzas de EE.UU. ya han inutilizado cinco buques comerciales y han desviado a 116 para hacer cumplir el cerco impuesto sobre Irán.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso un bloqueo sobre los puertos iraníes el pasado mes de abril ante la negativa de Teherán a reabrir el estrecho de Ormuz, que cerró como represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero, que dieron inicio a la guerra.
La reapertura de Ormuz es uno de los puntos clave de la negociación en la que ambos países se encuentran inmersos para poner fin a la guerra, que ya se extiende más de tres meses.
Washington ha exigido a Irán que retire las minas de la vía y que no cobre peaje. Trump ha llegado a decir que no contempla un acuerdo que dé a Irán todo el control del estrecho.
Irán dice que tiene el control de Ormuz y advierte contra cualquier injerencia militar
Pero las Fuerzas Armadas iraníes han afirmado este sábado que el estratégico estrecho de Ormuz se encuentra bajo el "control total" de la República Islámica y han advertido de que cualquier intento de injerencia militar en esa vía marítima será respondido por Irán.
"La gestión del estrecho de Ormuz por parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán se ejerce con plena autoridad", ha aseverado el Cuartel General Central Jatam al-Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
El Cuartel ha enfatizado que "todos los buques, embarcaciones comerciales y petroleros están obligados a transitar únicamente por las rutas designadas y a obtener autorización de la Armada de la Guardia Revolucionaria".
Asimismo, ha alertado de que el incumplimiento de estas normas podría poner en "grave riesgo" la seguridad de la navegación de los buques que atraviesen la zona.
Además, halanzado una advertencia a las fuerzas estadounidenses presentes en la región y ha asegurado que cualquier embarcación militar que trate de intervenir en la gestión del estrecho de Ormuz o de alterar el tráfico marítimo será considerada un objetivo por las Fuerzas Armadas iraníes.
La Autoridad del Golfo y del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por Ormuz, publicó la semana pasada un mapa de lo que considera su "jurisdicción" en el estratégico paso y de las zonas donde los buques deben obtener autorización para navegar.