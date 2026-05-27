EE.UU. e Irán, a la búsqueda de un acuerdo que ponga fin a la guerra: ¿cuáles son las claves de la negociación?

Estados Unidos e Irán están negociando un acuerdo que ponga fin a la guerra, iniciada a finales de febrero por Washington y Tel Aviv, que permita la apertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima fundamental para el comercio, y terminar con la crisis económica mundial provocada por este bloqueo.

Bajo la atenta mirada de los mercados, ambos países desarrollan un diálogo, donde la apertura de Ormuz, el fin de los ataques, el levantamiento de las sanciones y el programa nuclear son los puntos claves, si bien de momento las dos partes no están abordando en esta fase el dosier atómico, quizás el tema más espinoso de todos, que han dejado para más adelante.

Durante el pasado fin de semana, EE.UU. habló de un "pacto inminente", aunque poco después tanto el propio presidente Donald Trump como el Gobierno iraní se apresuraron a aclarar que había que dar tiempo a la negociación. Las filtraciones sobre el posible pacto publicadas en los últimos días por los medios estadounidenses apuntan a un desbloqueo gradual de Ormuz y una extensión de 60 días del alto el fuego para tratar los asuntos más complicados.

Ormuz, el estrecho de la discordia Debido a las enormes repercusiones del bloqueo de Ormuz para la economía, este es el asunto principal de la conversación, aunque Irán ha advertido en numerosas ocasiones que en ningún caso no se volverá al "statu quo" anterior a la contienda. Trump ha insistido en varias ocasiones que Ormuz debe quedar abierto totalmente, aunque la negociación apunta a que haya algún tipo de supervisión iraní. El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmaeil Bagaei, aclaró el lunes que el acuerdo con EE.UU. no incluye detalles sobre la gestión del estrecho, ya que, en su opinión, es un asunto que corresponde a los Estados que están a sus orillas, vía Irán y Omán, aunque no nombró a Emiratos Árabes Unidos (EAU), que también es ribereño. Teherán busca que se reconozca su soberanía sobre Ormuz, que en su punto más estrecho tiene 29 millas náuticas (54 kilómetros), pero no está claro si esto implicaría tener derecho al cobro de una tasa por el paso de los barcos y si Washington llegaría a aceptar esta posibilidad. La República Islámica sostiene que no aspira a cobrar ningún "gravamen", pero defiende que el tránsito supone una serie de costes derivados de los servicios de navegación y protección que deben ser asumidos. Irán cerró Ormuz en represalia por los bombardeos de EE.UU. e Israel iniciados el 28 de febrero, que dieron comienzo a la guerra. Washington mantiene un bloqueo de los puertos iraníes desde hace un mes. El estrecho, que separa la península Arábiga de Irán y conecta el golfo Pérsico con el de Omán, es fundamental para el comercio mundial. Por él pasó una media de 20 millones de barriles de crudo al día en 2025. Barcos fondeados en el estrecho de Ormuz, junto a la ciudad portuaria de Jasab, en Oman, el 17 de mayo de 2026 AFP Según datos de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), entre el 1 y el 27 de febrero pasado, antes del inicio de la guerra, navegaron por Ormuz una media de 127 barcos diarios, mientras que a lo largo de marzo hubo un descenso del 95 %, con un promedio de seis embarcaciones cada día.

El fin de la guerra Para la apertura de Ormuz y el tránsito seguro de los barcos, primero es necesario el fin de las hostilidades. Tras el comienzo de la ofensiva de EE.UU. e Israel, Teherán respondió lanzando ataques contra países vecinos, como Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar. El 7 de abril, Trump anunció un alto el fuego de dos semanas, gracias a la mediación de Pakistán, que entró en vigor al día siguiente y que no ha logrado aliviar la tensión. No está muy claro tampoco si el fin de la violencia supondría que acaben las hostilidades entre Israel y el grupo chií Hizbulá, respaldado por Irán, en el Líbano, donde hay millones de desplazados internos por el conflicto. La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC), informó el pasado fin de semana de que Irán ha pedido el fin de la guerra en "todos los frentes", lo que incluiría el Líbano, y la retirada de las fuerzas estadounidenses de "la zona de guerra". Israel demolerá viviendas para crear una "zona de seguridad" en el sur del Líbano siguiendo el "modelo de Gaza" Por su parte, filtraciones en medios de EE.UU. han indicado que Washington habría pedido que Irán deje de apoyar a grupos aliados en la región que operan en el Yemen, Irak, el Líbano o Gaza.

La paz regional de Trump Pero para pacificar Oriente Medio, el gran proyecto de Trump es extender los Acuerdos de Abraham, de normalización de relaciones con Israel a más Estados de los que ya lo han firmado. El lunes, el presidente estadounidense anunció en Truth Social que quería vincular el pacto con Irán a que varios países como Arabia Saudí, Catar y la propia República Islámica suscriban acuerdos para establecer lazos con el Estado israelí. Aparte de esos tres países, Trump mencionó en su mensaje a EAU, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin. Si bien EAU y Baréin ya estamparon su firma en 2020 durante el primer mandato del republicano, y Egipto y Jordania rubricaron sendos tratados de paz con el Estado israelí en 1979 y 1994. El jefe de Estado estadounidense habló durante el pasado fin de semana con responsables de esos Estados para abordar el tema: "Pido obligatoriamente que todos esos países firmen de inmediato los Acuerdos de Abraham, y que, si Irán firma su pacto conmigo, como presidente de Estados Unidos de América sería un honor que sea parte de esta Coalición Mundial sin paragón", instó Trump en Truth Social. Trump quiere vincular un pacto con Irán a que varios países de la región firmen la paz con Israel El inquilino de la Casa Blanca ha recordado en su mensaje que esos pactos, a los que después de Baréin y EAU en 2020 se adhirieron Sudán, Marruecos y Kazajstán, han supuesto un "boom financiero, económico y social", pese a los tiempos de guerra. Trump ha asegurado, además, que ningún país integrante ha sugerido abandonarlos y hacer una pausa, porque "han sido geniales para ellos".

El programa nuclear y las sanciones, para más adelante Según el medio estadounidense Axios, que cita a un responsable de la Administración, el borrador del acuerdo contiene el compromiso de Irán de que no obtendrá armamento nuclear, además de negociar la suspensión de su programa de enriquecimiento de uranio y la eliminación de sus reservas de uranio altamente enriquecido. Por su parte, Estados Unidos aceptaría iniciar un diálogo sobre el posible levantamiento de las sanciones y el desbloqueo de los fondos iraníes durante el periodo de 60 días adicional al alto el fuego. En ese sentido, siempre de acuerdo a Axios, las fuerzas norteamericanas seguirían movilizadas en la región y únicamente se replegarían si se alcanza un acuerdo definitivo. Washington reimpuso las sanciones a Irán después de que Trump decidiera retirar en 2018, durante su primer mandato, a EE.UU. del acuerdo nuclear conocido como JCPOA, suscrito en 2015 entre Irán y el P5+1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU —EE.UU., Rusia, China, Francia, el Reino Unido— más Alemania, y la UE). Tras la retirada de EE.UU. y la reimposición de sanciones, Teherán suspendió sus compromisos bajo el JCPOA y expandió su actividad nuclear, que siempre ha defendido que es con fines pacíficos.