Irán afirma que el borrador del acuerdo con EE. UU. reabriría el paso de Ormuz y pondría fin al bloqueo naval

Irán ha asegurado a través de la televisión estatal que el país ya tiene el borrador del memorando de entendimiento con Estados Unidos y que este restablecería el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz y levantaría el bloqueo naval. Teherán y Washington llevan días negociando un acuerdo que la Administración Trump había anunciado como "inminente" durante el fin de semana, cuyo objetivo es poner fin a la actual crisis económica mundial que desencadenó este bloqueo.

La televisión estatal iraní ha explicado que el borrador prevé que Teherán restablezca el tráfico marítimo a niveles previos a la guerra en el plazo de un mes. Además, contempla que Irán gestione el tránsito Ormuz en cooperación con Omán, mientras que Washington retiraría sus fuerzas militares de las proximidades del país persa y levantaría el bloqueo naval. Teherán, sin embargo, ha advertido que el texto "no" estaba finalizado y que no dará ningún paso sin que exista una "verificación tangible".

Teherán ha añadido que, si se alcanzaba un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, este podría aprobarse como una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Meses de negociaciones El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran en Catar para avanzar en un acuerdo tras meses de conversaciones indirectas, que empezaron tras la guerra iniciada en febrero. El conflicto estalló tras una fuerte escalada entre Irán e Israel a principios de año, en la que ambos intercambiaron ataques con misiles y drones que interrumpieron el tráfico marítimo en el Golfo y provocaron la intervención militar estadounidense. Pakistán ha sido el principal intermediario en las conversaciones y, gracias a su mediación, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el pasado 7 de abril un alto el fuego de dos semanas, que, sin embargo, no sirvió para rebajar las tensiones. Ahora bien, en los últimos días, Washington y Teherán han mostrado signos de progreso. El lunes, el Gobierno de Irán descartó que el acuerdo con EE.UU. fuera a ser inminente —como había dejado caer Washington la semana pasada— pero reconoció que ambas partes habían alcanzado "entendimientos" en varios puntos. Un día antes, Donald Trump aseguró que las negociaciones avanzaban "de manera ordenada y constructiva", aunque llamaba a los representantes de EE.UU. en las conversaciones a no apresurarse por cerrar un trato, ya que el tiempo, aseguró, jugaba de su parte. También el lunes Trump aseguró que quería vincular un posible pacto con Irán a que varios países, como Arabia Saudí, Catar y la propia República Islámica, firmen la normalización de relaciones con Israel. Pese a los avances, de momento no ha trascendido que las partes hayan abordado el programa nuclear iraní, uno de los temas más espinosos. Trump quiere vincular un pacto con Irán a que varios países de la región firmen la paz con Israel Susana Samhan