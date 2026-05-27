Europa celebra con subidas los máximos de Wall Street: el optimismo por la IA desplaza la preocupación por Irán

Los inversores han decidido dejar al margen las noticias contradictorias que llegan de las negociaciones en Oriente Próximo para centrarse en algo tangible: los máximos históricos que este lunes marcaron Nasdaq y S&P 500 en la bolsa de Nueva York gracias al impulso de las compañías tecnológicas. Y es que los inversores de Wall Street se muestran optimistas sobre las alegrías que dará al sector el gasto en Inteligencia Artificial.

En cualquier caso, la preocupación por la resolución del conflicto en Oriente Medio sigue sobrevolando el mercado. Los inversores prefieren creer en que un acuerdo sigue siendo posible aunque los últimos ataques de Estados Unidos sobre Irán enfrían un poco las expectativas.

El petróleo sigue descontando un acuerdo y la posible reapertura del estrecho de Ormuz porque el precio del barril sigue bajando. El Brent, de referencia en Europa, cotiza con una caída cercana al 2,5% que le lleva a situarse por debajo de los 95 dólares. El West Texas le sigue la tendencia. Cotiza con una caída cercana al 3% y se sitúa en el entorno de los 91 dólares.