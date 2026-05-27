Europa celebra con subidas los máximos de Wall Street: el optimismo por la IA desplaza la preocupación por Irán
- La renta variable europea cotiza en positivo impulsada por los máximos históricos de Nasdaq y S&P 500
- El petróleo sigue cayendo: el Brent se coloca por debajo de 95 dólares
Los inversores han decidido dejar al margen las noticias contradictorias que llegan de las negociaciones en Oriente Próximo para centrarse en algo tangible: los máximos históricos que este lunes marcaron Nasdaq y S&P 500 en la bolsa de Nueva York gracias al impulso de las compañías tecnológicas. Y es que los inversores de Wall Street se muestran optimistas sobre las alegrías que dará al sector el gasto en Inteligencia Artificial.
En cualquier caso, la preocupación por la resolución del conflicto en Oriente Medio sigue sobrevolando el mercado. Los inversores prefieren creer en que un acuerdo sigue siendo posible aunque los últimos ataques de Estados Unidos sobre Irán enfrían un poco las expectativas.
El petróleo sigue descontando un acuerdo y la posible reapertura del estrecho de Ormuz porque el precio del barril sigue bajando. El Brent, de referencia en Europa, cotiza con una caída cercana al 2,5% que le lleva a situarse por debajo de los 95 dólares. El West Texas le sigue la tendencia. Cotiza con una caída cercana al 3% y se sitúa en el entorno de los 91 dólares.
Ibex 35, dispuesto a atacar máximos
En este contexto de optimismo contenido, los índices de renta variable europeos arrancan la sesión del miércoles con ganancias moderadas del entorno del 0,5%.
Ibex 35 lidera las compras en Europa. Se anota una subida del 0,5% y se sitúa en los 18.380 puntos, cada vez más cerca del máximo histórico que alcanzó el pasado 26 de febrero, cuando tocó por primera vez los 18.573 puntos.
Dentro del selectivo español lideran ganancias Puig, Banco Sabadell e IAG con revalorizaciones que se acercan al 2%. En el otro lado de la tabla, el farolillo rojo del día es para Naturgy, que retrocede cerca del 4,5%. El valor cae por segundo día consecutivo después de conocer que CVC ha salido del capital del grupo energético en una desinversión de más de 3.000 millones de euros, con más de 1.000 millones de plusvalía.
El resto de bolsas europeas se anotan revalorizaciones similares a las de Ibex. Frankfurt y París suben un 0,4%, Milán avanza un 0,3% y cotiza sin rumbo claro la bolsa de Londres.
El índice paneuropeo Stoxx 600 se anota una subida del 0,25% hasta los 630 puntos.