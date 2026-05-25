El Brent pierde los 100 dólares y las bolsas suben con fuerza ante las expectativas de paz en Oriente Medio

Fiesta en el mercado. Los inversores celebran con optimismo las noticias que llegan desde Oriente Medio. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz parecen haberse encauzado este fin de semana.

Washington da casi por hecho que en los próximos días podrá anunciarse la vuelta paulatina a la normalidad del paso marítimo por el que circulaba el 20% del petróleo y el gas que consume el mundo. Aunque Donald Trump ha llamado a la prudencia y ha insistido en que esta vez "no puede haber errores". También desde Irán han enfriado algo las aguas asegurando que el acuerdo podría no ser tan inminente.

En cualquier caso, el mercado se agarra a las buenas noticias y en este contexto de avances diplomáticos confirmados por las partes, el petróleo se desploma con contundencia y pierde los 100 dólares el barril, un nivel del que no se ha bajado prácticamente desde la reactivación del conflicto en febrero.

El barril Brent, de referencia en Europa, cotiza con una corrección superior al 5% en el entorno de los 95 dólares por barril mientras que el West Texas, referencia en EEUU sigue la misma línea y marca 91 dólares por barril.

En cualquier caso, no hay que perder de vista que desde el 28 de febrero de 2026, el petróleo ha subido más del 50% y ha puesto en serios problemas la estabilidad de precios en todo el mundo provocando nuevos shocks de inflación.