La Agencia Internacional de la Energía avisa de caídas del consumo de petróleo y altibajos en precios antes de verano

El consumo de petróleo se reduce por la guerra en Oriente Medio y los altibajos en los precios. Es la previsión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que estima una reducción de la demanda mundial en 2,4 millones de barriles diarios entre abril y junio de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado. El organismo ha avisado de que es "probable que se produzca una mayor volatilidad" antes del verano, cuando el turismo empuja al alza las compras de crudo.

El informe del mercado petrolero de mayo, publicado este miércoles, asegura que las reservas mundiales "se están reduciendo a ritmo récord", lo que provocará las subidas y bajadas en los mercados en los próximos meses.

Golpe a las refinerías, el sector petroquímico y la aviación En cuanto a la reducción del consumo, la AIE destaca la caída de las compras de las refinerías, el sector petroquímico y la aviación. La contracción de la demanda de este último sector, de hecho, está ayudando a "aliviar parte de la presión sobre los precios del combustible para aviones, que casi se triplicaron" con el cierre del estrecho de Ormuz. El comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha lanzado este miércoles un mensaje de tranquilidad, puesto que está en contacto con los operadores turísticos y no le consta que vaya a haber cancelaciones ni escasez de queroseno en la Unión Europea. "Los precios más altos, el deterioro del entorno económico y las medidas de ahorro seguirán afectando negativamente al consumo mundial de petróleo", concluye el texto, que anticipa que el consumo sí podría repuntar hacia finales de año si se llega a un acuerdo que termine la guerra en Irán. En ese caso, su estimación es que la demanda disminuya algo menos en el cómputo interanual: 420.000 barriles diarios para el año en su conjunto, 1,3 millones menos que lo previsto antes del ataque de Estados Unidos e Israel que desató el conflicto. La UE avisa a las aerolíneas: no pueden cobrar cargos retroactivos por la subida del precio del petróleo Sofía Soler