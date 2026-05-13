El petróleo retrocede hasta los 106 dólares y devuelve el verde al Ibex 35: todos pendientes de China y EE.UU.

La calma y la esperanza vuelven al mercado. Tras varios días con las aguas revueltas por la falta de avances en las negociaciones con Oriente Próximo y por la presión inflacionaria de la economía en Estados Unidos, este miércoles el foco de los inversores se coloca en el encuentro que mantendrán en las próximas horas Donald Trump y Xi Jingping.

Teniendo en cuenta que China es uno de los países más afectados por el bloqueo comercial en el estrecho de Ormuz, las expectativas sobre que el encuentro entre los mandatarios ayude a desbloquear la situación en Irán son altas.

El petróleo prefiere esperar Y esto se traduce en un petróleo que rebaja su cotización cerca del 1% aunque sigue por encima de los 100 dólares. En apertura de sesión europea, el barril Brent se coloca en los 106 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, en el entorno de los 101. También se traduce en un mercado de renta variable que recupera el buen tono y el interés comprador. Los índices europeos cotizan todos en verde aunque las subidas no llegan, en ningún caso, al 1%.

Ibex 35 frena sus caídas De este modo, Ibex 35 cotiza con avances del 0,6% que lo colocan en los 17.678 puntos. El selectivo español, de momento, presenta balance negativo en la semana con un recorte acumulado del 3%. Los encargados de tirar este miércoles del selectivo español son ArcelorMittal, el mejor valor con subidas del 3,6%; ACS, que se revaloriza un 2,8% y Acerinox un 2,4%. En el otro lado de la tabla, lidera caídas en la sesión Indra, que retrocede un 1,6%, Amadeus, que corrige un 1% y Laboratorios Rovi que cae un 0,8%. En el resto de bolsas europeas, Milán se pone a la delantera con un avance del 0,8%, le siguen Frankfurt y Londres con subidas del 0,7%. París se convierte en la plaza más rezagada, con una subida en apertura del entorno del 0,2%. El índice paneuropeo Eurostoxx 50 cotiza con subidas del 0,75% en los 610 puntos.