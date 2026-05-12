El repunte del petróleo se intensifica: alcanza los 108 dólares con el Ibex 35 en rojo

Nueva jornada de compás de espera entre los inversores. El mercado aleja cada vez más la posibilidad de avances reales en las negociaciones en Oriente Medio y el sentimiento se traduce en un martes de caídas en renta variable y vuelta a las intensas subidas en el petróleo que alcanzan el 4%.

El mercado cambia ahora el foco de interés geopolítico que se dirige al encuentro que mantendrán el jueves Donald Trump y Xi Jinping.

El precio del petróleo vuelve a tensionarse En un contexto marcado por la falta de novedades, la cotización del petróleo vuelve a tensar el mercado de materias primas: el Brent de referencia en Europa escala cerca de un 4% y se coloca en el entorno de los 108 dólares acomodándose de nuevo por encima de la barrera psicológica de los 100 dólares por barril. También supera los 100 dólares el barril de referencia en Estados Unidos. El West Texas suma este martes cerca de un 3%.

Los combustibles aceleran la inflación en Estados Unidos El aumento del precio del petróleo se traslada a la economía real en el país norteamericano: el informe de IPC de abril muestra un repunte de los precios del 3,8% en tasa interanual. Es la mayor subida desde mayo de 2023. La principal causa es el aumento de los costes energéticos, que en el cuarto mes del año sustituyó a los aranceles de Donald Trump como principal factor del incremento de los precios para los estadounidenses.