El repunte del petróleo se intensifica: alcanza los 108 dólares con el Ibex 35 en rojo
- El crudo Brent escala cerca de un 4% por la falta de novedades en Irán
- La inflación en EE.UU. se dispara al 3,8%
Nueva jornada de compás de espera entre los inversores. El mercado aleja cada vez más la posibilidad de avances reales en las negociaciones en Oriente Medio y el sentimiento se traduce en un martes de caídas en renta variable y vuelta a las intensas subidas en el petróleo que alcanzan el 4%.
El mercado cambia ahora el foco de interés geopolítico que se dirige al encuentro que mantendrán el jueves Donald Trump y Xi Jinping.
El precio del petróleo vuelve a tensionarse
En un contexto marcado por la falta de novedades, la cotización del petróleo vuelve a tensar el mercado de materias primas: el Brent de referencia en Europa escala cerca de un 4% y se coloca en el entorno de los 108 dólares acomodándose de nuevo por encima de la barrera psicológica de los 100 dólares por barril.
También supera los 100 dólares el barril de referencia en Estados Unidos. El West Texas suma este martes cerca de un 3%.
Los combustibles aceleran la inflación en Estados Unidos
El aumento del precio del petróleo se traslada a la economía real en el país norteamericano: el informe de IPC de abril muestra un repunte de los precios del 3,8% en tasa interanual. Es la mayor subida desde mayo de 2023.
La principal causa es el aumento de los costes energéticos, que en el cuarto mes del año sustituyó a los aranceles de Donald Trump como principal factor del incremento de los precios para los estadounidenses.
La renta variable europea se tiñe de rojo
La falta de optimismo geopolítico se traslada a las bolsas donde predomina la recogida de beneficios: los índices europeos experimentan recortes que superan el 1% en el caso de España y Alemania.
El Ibex 35, que acumula tres días consecutivos de caídas, recorta a media sesión un 1% y se coloca en el entorno de los 17.660 puntos.
Dentro del selectivo español, Repsol se ve beneficiada de la fortaleza del petróleo: la energética lidera ganancias en el Ibex con un repunte del 1%. Le sigue Naturgy, con subidas que también superan el punto porcentual y Merlín Properties, que avanza un 0,95%.
En el lado de las caídas, Acciona es el farolillo rojo con un recorte cercano al 3%. Le sigue ACS, que pierde un 2,5% y Acciona Energías Renovables, con recortes similares.
En el resto de índices europeos, Milán experimenta una corrección que se acerca al 1%, París recorta un 0,6% y Londres cae medio punto.