China confirma la visita de Trump del 13 al 15 de mayo con la tregua comercial y la guerra de Irán como telón de fondo

La visita entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, será finalmente esta semana, del miércoles 13 de mayo al viernes 15, según ha confirmado en un comunicado el país asiático. El anuncio llega apenas dos días antes del inicio del viaje, después de que la Casa Blanca hubiera situado la visita en torno a esas fechas y de que Pekín, como es habitual en este tipo de eventos, no la hubiese confirmado hasta este lunes.

El viaje se produce tras la tregua comercial pactada por ambos líderes en octubre en la ciudad surcoreana de Busan y estará precedido por las negociaciones comerciales que el viceprimer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, mantendrán este miércoles en Seúl. Todo ello en un contexto marcado por las tensiones arancelarias y tecnológicas, la cuestión de Taiwán y la guerra en Irán.

La visita será la primera de un presidente estadounidense a China desde la que realizó el propio Trump en 2017, durante su primer mandato. Llega en un momento de estabilidad frágil entre las dos mayores economías del mundo, después de meses de guerra arancelaria que llegaron a equivaler a un embargo comercial 'de facto'.

La reunión fue aplazada por el conflicto iraní Trump ya había previsto viajar a China a finales de marzo, pero el desplazamiento fue aplazado, ya que el mandatario afirmó que debía permanecer en Estados Unidos para gestionar la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán. El embajador chino ante la ONU, Fu Cong, advirtió recientemente de que, si Ormuz seguía cerrado durante la visita de Trump, ese asunto estaría "inevitablemente en el centro de las conversaciones", y el canciller iraní, Abás Araqchí, visitó la semana pasada China, donde se reunió con su homólogo Wang Yi. El propio Trump afirmó la semana pasada que hablará con Xi sobre Irán y sostuvo que el líder chino ha sido "muy amable" respecto a un conflicto que afecta directamente a las necesidades energéticas de China, dependiente en buena medida de los suministros procedentes del golfo Pérsico. Pekín, principal socio comercial de Teherán, ha condenado reiteradamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y ha defendido una salida mediante el diálogo, aunque también ha subrayado la necesidad de respetar la soberanía y la seguridad de los países del Golfo. El canciller chino, Wang Yi, pide el cese inmediato de las operaciones militares para prevenir la expansión de la guerra