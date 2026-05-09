EE.UU. sanciona a empresas chinas por su apoyo a Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra 10 compañías e individuos, entre ellas empresas chinas, por ayudar a la industria armamentística iraní.

La Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) designó a empresas y personas en Oriente Medio, Asia y Europa del este por ayudar a Irán a obtener armas y las materias primas para los drones Shahed y el programa de misiles balísticos.

El Tesoro también dijo que está preparado para ampliar las sanciones para incluir empresas que apoyen otro tipo de comercio exterior iraní, incluidas aerolíneas, y sanciones "secundarias" a instituciones financieras, "incluidas aquellas conectadas a las refinerías 'teapot' independientes de la República Popular China", una red de refinerías privadas que importan crudo con descuento desde Irán y Rusia.

La lista de empresas sancionadas incluye a Yushita Shanghai, por ayudar al Centro para el Progreso y Desarrollo de Irán (CDPI), encargada de obtener tecnología avanzada para la industria militar iraní, según el Tesoro.

Del mismo modo, la china Hitex Insulation Ningbo ha sido sancionada por cooperar con el programa de misiles balístico iraní.

La red de empresas permitía a Irán obtener los sistema de defensa aérea MANPADS, mientras que otras empresas con sede en Hong Kong, Dubai y Bielorrusia actuaban como intermediarios para ocultar los vínculos con Teherán.

Estas sanciones a empresas chinas que colaboran con Irán llega a menos de una semana para que Trump viaje a China para una cumbre con el presidente chino, Xi Jinping, en la que el inconcluso conflicto en Oriente Medio tendrá un papel central.