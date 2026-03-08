El canciller chino, Wang Yi, pide el cese inmediato de las operaciones militares para prevenir la expansión de la guerra

El canciller chino, Wang Yi, afirmó este domingo que la guerra en Irán "nunca debería haber estallado" y pidió el "cese inmediato de las operaciones militares para prevenir una escalada y la expansión de la guerra". Las declaraciones de Wang se produjeron durante la rueda de prensa anual del ministro de Exteriores celebrada en el marco de la sesión de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), el principal evento político del país cada año.

Wang Yi ha mencionado la postura objetiva e imparcial que ofrece China ante el conflicto que asola Oriente Medio con la petición de "un alto el fuego". El canciller ha defendido que "esta es una guerra que nunca debió haber estallado y que no beneficia a ninguna de las partes", subrayando a continuación que "la historia de Oriente Medio ha demostrado repetidamente al mundo que la fuerza no es la solución a los problemas".

Explosiones tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra la refinería de petróleo de Teherán, en la capital iraní, el 7 de marzo de 2026. AFP / ATTA KENARE

Numerosas décadas de conflictos bélicos en Oriente Medio reafirman a un canciller que no ha dudado en definir "la soberanía nacional" como la "piedra angular del orden internacional actual". Para Yi "la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán y de otros países de la región del Golfo deben ser respetadas y son inviolables".

El mensaje moral, de valores, del ministro de Exteriores chino continuó con la mención al "abuso de la fuerza" que etiquetó como "inaceptable" y a la preocupación expresada de que "el mundo no puede volver a la ley de la selva".

Wang advirtió, además, de que "planear revoluciones de color y cambios de régimen es impopular" y añadió que "todas las partes deben volver a la mesa de negociaciones lo antes posible". En los últimos días, Pekín ha reiterado su preocupación por el deterioro de la situación y ha instado a las partes a evitar una mayor escalada.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó esta semana que China "se opone firmemente a cualquier acción que vulnere la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de otros países" y al mismo tiempo que solicitaba a las partes implicadas que "eviten agravar las tensiones y el conflicto". China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ya condenó el domingo pasado la muerte de Jameneí por "violar la soberanía" de Irán.

La rueda de prensa anual del ministerio de Exteriores chino dio pie también a que se tocaran otros temas como la relación con Europa, la visita de Trump a China o la gran relevancia que tiene Latinoamérica para el gigante asiático.

Invitación a Europa El canciller chino, Wang Yi instó a los países europeos a abandonar el proteccionismo y aprovechar las oportunidades de cooperación económica con China. Para Wang Yi "el proteccionismo es como encerrarse en una habitación oscura" mencionó criticando que "algunos países erijan barreras arancelarias, intentando desacoplar y cortar las cadenas de suministro", en referencia velada a Estados Unidos. Para el ministro, esta "habitación oscura" parece "que protege del viento y la lluvia, pero en realidad, impide la entrada de luz solar y aire fresco". Wang lamentó que "la economía mundial se enfrente a dificultades y la globalización experimente reveses" y definió las barreras arancelarias como "tratar de apagar un fuego con leña". "Los problemas que enfrenta la globalización económica solo pueden resolverse mediante un desarrollo más sostenible y una gobernanza más justa y eficaz", agregó el ministro, que definió a su país como "el motor más estable del crecimiento global". Según Wang, China "cumplirá con su responsabilidad como fábrica del mundo" y desempeñará un "papel vital como mercado mundial". "Hemos presenciado una mejora en las relaciones entre China y los países europeos desde el año pasado, con un comercio bilateral que supera el billón de dólares y más de dos millones de turistas europeos que visitan China sin visado", señaló Wang, que añadió que "los hechos demuestran que la estabilidad de las relaciones entre China y la UE se basa en intereses compartidos". Balcanes occidentales, el pulso geopolítico entre China y la Unión Europea

La relación entre China y Estados Unidos En los últimos años y especialmente a raíz de la guerra comercial desatada el año pasado por Trump, China ha reiterado su condena al "proteccionismo" y defendido "un sistema multilateral de comercio, con la Organización Mundial del Comercio como eje central". Donald Trump estrecha la mano de Xi Jinping durante una reunión bilateral en el Aeropuerto Internacional de Gimhae REUTERS/Evelyn Hockstein Las declaraciones de Wang coinciden con la preparación de una sexta ronda de negociaciones comerciales entre Pekín y Washington, que, según el diario hongkonés South China Morning Post, podría celebrarse a finales de la próxima semana en París para abordar posibles acuerdos sobre aranceles, inversión, soja o tierras raras, antes del previsto viaje de Trump a China. La visita llegaría además marcada por la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense de declarar ilegales algunos de los aranceles impulsados por Trump, lo que ha añadido incertidumbre a la tregua comercial de un año acordada entre ambas potencias el pasado octubre. En respuesta a una pregunta sobre el posible impacto de la crisis en Irán sobre la prevista visita del presidente estadounidense, Donald Trump, al país asiático a finales de mes, Wang abogó por que Pekín y Washington "se traten con sinceridad y confianza" e instó a "realizar preparativos exhaustivos" y "crear un entorno adecuado" en las relaciones bilaterales, si bien no confirmó el viaje, avanzado por la Casa Blanca. El canciller se mostró esperanzado de que las dos grandes potencias "logren resultados que satisfagan a ambos pueblos" y alcancen un consenso acogido por la comunidad internacional. Wang expresó su deseo de que "2026 sea un año clave para el desarrollo sano, estable y sostenible de las relaciones entre China y Estados Unidos". La batalla de Trump con China por la hegemonía en Latinoamérica: claves para (intentar) entender sus pasos