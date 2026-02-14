Balcanes occidentales, el pulso geopolítico entre China y la Unión Europea

El documental de La noche temática titulado China en los Balcanes: la invasión silenciosa analiza la creciente influencia de China en la región Serbia y los riesgos que supone para la estabilidad europea que la UE permita una expansión tan significativa de Pekín en los Balcanes occidentales.

El reportaje arranca en marzo de 2020, en plena crisis del coronavirus, cuando el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, recibe con honores un avión chino cargado de material sanitario. El gesto, acompañado incluso por el beso a la bandera china, simbolizó un giro político: mientras la UE restringía temporalmente la exportación de equipos médicos, Pekín se presentó como un aliado fiable en un momento crítico. Desde entonces, la imagen de China como “amigo” se ha afianzado en Serbia mediante campañas públicas y una intensa presencia institucional.

Aleksandar Vučić y Xi Jinping

Explotación laboral El reportaje documenta grandes inversiones chinas en infraestructuras e industria, como la construcción de la mayor fábrica de neumáticos de Europa, con una inversión cercana a los 900 millones de euros. Sin embargo, el proyecto ha quedado marcado por la opacidad contractual y por graves denuncias sobre las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros empleados en las obras. Según se recoge en el documental, centenares de obreros procedentes de China y Vietnam vivieron durante meses en barracones improvisados, en condiciones insalubres y completamente aislados. Mirjana Mitic, asistente social de la ONG serbia Astra, afirma que: "Estas personas no vivían humanamente”. Por su parte, Jasmina Jrunic, jefa de proyectos de la misma organización, asegura que “estamos hablando de trata de personas con fines de explotación laboral”, tras analizar decenas de casos conforme a los indicadores de la Organización Internacional del Trabajo. Más allá de este caso, el documental revela cómo otras inversiones chinas en Serbia, como la explotación de minas de cobre o la gestión de acerías, han provocado un grave deterioro medioambiental y un aumento de enfermedades entre la población local, mientras las autoridades miran hacia otro lado.

La autopista de Montenegro Uno de los ejemplos más significativos fuera de Serbia es la autopista de Montenegro, financiada con un préstamo chino que ha llevado al país al borde de la insolvencia. El proyecto, considerado económicamente inviable por expertos, ha generado una fuerte dependencia financiera y ha causado un grave impacto ecológico en el río Tara, protegido por la UNESCO.

El reportaje también pone el foco en la creciente cooperación tecnológica y militar entre Serbia y China, incluyendo sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial y la adquisición de armamento chino. Activistas y expertos alertan de que estas tecnologías pueden reforzar las tendencias autoritarias y alejar aún más al país de los estándares democráticos europeos.