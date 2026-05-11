El petróleo sube y las bolsas europeas comienzan en plano otra semana marcada por la incertidumbre

Los mercados comienzan la semana como la terminaron, con dudas respecto a un próximo acuerdo en Oriente Medio. El petróleo ha continuado la escalada y se sitúa en torno a los 100 dólares, mientras las bolsas europeas han abierto en plano, con subidas o bajadas que no superan el medio punto.

El mercado del crudo brent, de referencia en Europa, ha subido el 3% hasta los 104 dólares y el estadounidense West Texas anota el 4,5%, hasta el filo de los 100 dólares sin llegar a tocarlos.

El Ibex 35 apuntaba en sus pantallas el -0,06% a las 9:00 horas del lunes. El selectivo español cerró la semana pasada con una pérdida del 0,95%, hasta los 17.889,40 puntos, lo que recortó sus ganancias acumuladas en el año hasta el 3,36%. El equilibrio se encuentra entre las alzas de IAG (3,9%) y Acciona Energía (2,42%) y los tropiezos de Ferrovial (-1,24%) y Aena (-1,1%).

El signo mixto se extiende igualmente en Europa y se decanta por el rojo en París y Fráncfort y por el verde en Londres y Milán. El Euro Stoxx 50, que agrupa las principales empresas de la eurozona por capitalización bursátil, se encuentra así en plano (-0,07%).