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El petróleo sube y las bolsas europeas comienzan en plano otra semana marcada por la incertidumbre

  • El brent cotiza por encima de los 100 dólares con un alza del 3%
  • El Ibex 35 cae por la mínima al inicio de la sesión de este lunes, sobre los 17.800 puntos
El petróleo sube y las bolsas europeas comienzan en plano otra semana marcada por la incertidumbre
Ilustración de una persona sosteniendo un surtidor de combustible sobre gráficos bursatiles GETTY
RTVE.es

Los mercados comienzan la semana como la terminaron, con dudas respecto a un próximo acuerdo en Oriente Medio. El petróleo ha continuado la escalada y se sitúa en torno a los 100 dólares, mientras las bolsas europeas han abierto en plano, con subidas o bajadas que no superan el medio punto.

El mercado del crudo brent, de referencia en Europa, ha subido el 3% hasta los 104 dólares y el estadounidense West Texas anota el 4,5%, hasta el filo de los 100 dólares sin llegar a tocarlos.

El Ibex 35 apuntaba en sus pantallas el -0,06% a las 9:00 horas del lunes. El selectivo español cerró la semana pasada con una pérdida del 0,95%, hasta los 17.889,40 puntos, lo que recortó sus ganancias acumuladas en el año hasta el 3,36%. El equilibrio se encuentra entre las alzas de IAG (3,9%) y Acciona Energía (2,42%) y los tropiezos de Ferrovial (-1,24%) y Aena (-1,1%).

El signo mixto se extiende igualmente en Europa y se decanta por el rojo en París y Fráncfort y por el verde en Londres y Milán. El Euro Stoxx 50, que agrupa las principales empresas de la eurozona por capitalización bursátil, se encuentra así en plano (-0,07%).

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